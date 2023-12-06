الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

ختام الدورة التدريبية للواعظات الشرعيات لتنمية مهاراتهم الإعلامية

الهيئه العامه للاعلام
الهيئه العامه للاعلام

اختتمت اليوم فعاليات الدورة التدريبية التخصصية للواعظات والباحثات الشرعيات لتنمية مهاراتهم الإعلامية التى تعد سابقة هى الأولى من نوعها تقوم فيها مؤسسة إعلامية مصرية بتدريب الواعظات والباحثات الشرعيات بهدف تنمية مهاراتهم الإعلامية وهو ما حققته اليوم الهيئة الوطنية للإعلام.

تقدم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بالشكر والتقدير للرئيس السيسي وللدولة المصرية للدعم المستمر الذي حقق بنجاح استمرارية عقد تلك الدورات التدريبية، بالتعاون مع الأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أن هدف تلك الدورة الفريدة من نوعها  إيجاد  نماذج شبابية متميزه واعية تحمل أمانة الكلمة وتتحلى بالوسطية والاعتدال وتسهم بشكل إيجابي فى تجديد الخطاب الدينى عبر رسالة إعلامية صحيحة  هادفة عن  تعاليم الدين الإسلامي الوسطي الحنيف   ، والتأكيد على قيم التسامح والمحبة وقبول الآخر لمجابهة الأفكار المتطرفة التي تدعو إلى العنف والإرهاب.

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وضمت  الدورة التى انتهت فعالياتها اليوم 30 واعظة وباحثة شرعية حيث قامت الهيئة بتوفير كافة الامكانات اللازمة داخل الاستديوهات لبناء قدرات المتدربات فى مهارات التحدث لوسائل الإعلام والتدريب على مهارات الإلقاء والإقناع بالصوت واكتساب مهارات الحديث والارتجال، وتدريب عملي على المقابلة التليفزيونية والإدارة الحرفية للوقت علي الشاشة والتعرف على أشكال البرامج والمداخلات والمناظرات، كما تم عقد العديد من ورش العمل والتطبيق العملي داخل ستديوهات الوطنية للإعلام ساهم بشكل مباشر وكبير فى الاستفادة من الدورة التدريبية ، كما قدم  معهد الإذاعة والتليفزيون جهدا كبيرًا فى تقديم محاضرات مكثفة فى المجالات الإعلامية  سالفة الذكر.

تم تسليم شهادات اجتياز الدورة  للواعظات والباحثات الشرعيات  متمنين  لهن مزيداً من التفوق والنجاح فى سبيل تقديم رسالة إعلامية هادفة تخدم عملية تجديد الخطاب.

الاعلام إبداعات شباب الإعلام والسينما إبداعات طلاب الإعلام أبوظبي الإعلامي

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