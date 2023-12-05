الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

رانيا فريد شوقى تنعى أختها الراحلة: "لله ما أعطى ولله ما أخذ"

ناهد فريد شوقي
ناهد فريد شوقي

نعت الفنانة رانيا فريد شوقي أختها المنتجة ناهد فريد شوقي، التي رحلت عن عالمنا صباح، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ73 عامًا، بعد صراع مع المرض.

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وكتبت رانيا فريد شوقي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "إنّا لله وإنّا إليه راجعون.. لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء عنده بمقدار، توفيت إلى رحمة الله أختي المنتجة الكبيرة ناهد فريد شوقي، صلاة الجنازة العصر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد".

كانت الإعلامية أميرة بهي الدين قد أعلنت خبر الوفاة، إذ كتبت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ناهد فريد شوقي.. حبوبي.. إحنا لسه ماخلصناش الكلام.. ولا خلصنا الحكايات ولا لسه حققنا الأحلام.. كده برضه تمشي وتسيبيني".

 موعد ومكان جنازة ناهد فريد شوقي

وكشفت الإعلامية أميرة بهي الدين، فى تصريح خاص لـ"الدستور"، عن موعد ومكان جنازة المنتجة الكبيرة ناهد فريد شوقي، التى رحلت عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز الـ73 عامًا.

وقالت إن جثمان المنتجة ناهد فريد شوقي سيشيع  إلى مثواه الأخير، عقب صلاة عصر  اليوم الثلاثاء، بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

ناهد فريد شوقى، منتجة سينمائية، وهى ابنة الفنان فريد شوقي والفنانة هدى سلطان. قدمت عدة أعمال من خلال شركة الإنتاج الخاصة بها والتي تحمل اسمها، منها فيلم (هيستيريا) الذي أخرجه عادل أديب وقام ببطولته الفنان أحمد زكي عام 1998، وفيلم (من نظرة عين) للفنانة منى زكي. عملت ناهد كذلك كمشرفة على الإنتاج ومنتجة منفذة في مجال الدراما التليفزيونية.

الجونة السينمائي ينعى ناهد فريد شوقي المنتجة القديرة ناهد فريد شوقي المنتجة الكبيرة ناهد فريد شوقي المنتجة ناهد فريد شوقى جنازة المنتجة ناهد فريد شوقي رحيل ناهد فريد شوقي

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