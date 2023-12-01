الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

إيرادات فيلمى "البعبع وبيت الروبى" فى ليلة الخميس

الروبي
الروبي

حقق فيلم "بيت الروبي" لكريم عبدالعزيز إيرادًا ضعيفًا ليلة الخميس بلغ 1423 جنيهًا، على الرغم من تحقيقه لأعلى إيراد مجمع لفيلم مصري طوال تاريخها بعد تحقيقه لإجمالي إيرادات وصلت إلى 134 مليون جنيه.

فيلم "بيت الروبي" بطولة كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، محمد عبدالرحمن، محمد محمود، محمد أنور، مصطفى أبوسريع، حاتم صلاح، تأليف محمد الدباح وريم القماش، إخراج بيتر ميمي.

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قصة فيلم "بيت الروبي" 

تدور أحداث فيلم "بيت الروبي" في إطار اجتماعي كوميدي خفيف، حيث يعيش إبراهيم الروبي مع زوجته وطفليه في منطقة خارج القاهرة، وتتغير حياته بشكل مفاجئ عندما يزوره شقيقه الصغير.

إيرادات فيلم "البعبع" لأمير كرارة 

وحقق فيلم "البعبع" للفنان أمير كرارة إيرادات بلغت 2752 جنيهًا في ليلة الخميس، ويدور الفيلم في إطار تشويقي اجتماعي، حيث يلعب كرارة دور شخص يعمل في عصابة ويحاول الهرب خارج البلاد، وتلعب ياسمين صبري دور طبيبة تحصل على محنة في الخارج، وتلتقي بالصدفة بـ"البعبع"، الذي يكتشف أن لديه طفلان من زوجته.

أبطال فيلم "البعبع"  

ويشارك في بطولة فيلم "البعبع" إلى جانب أمير كرارة، كل من ياسمين صبري ومحمد أنور ومحمد عبدالرحمن وباسم سمرة وإنعام سالوسة ورحاب الجمل ومحمد عبدالعظيم، بالإضافة إلى الطفل جان رامز والطفلة تيا حاتم، والفيلم من تأليف إيهاب بليبل.

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