الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

محمد رمضان بطل أغنية كأس أمم إفريقيا الرسمية

محمد رمضان
محمد رمضان

أسدل الفنان محمد رمضان الستار عن استعداده لطرح أحدث كليباته الغنائية التي تحمل اسم «akwaba»، والتي تعد الأغنية الرسمية لكأس الأمم الإفريقية والمقامة في دولة كوت ديفوار.

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وكشف محمد رمضان، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن الموعد الرسمي لطرح الأغنية، وعلق قائلًا: «كليب الأغنية الرسمية لكأس أمم إفريقيا الساعة 11 مساءً بتوقيت مصر».

محمد رمضان يعلن تصوير الكليب في دولة كوت ديفوار

وأعلن الفنان محمد رمضان تصوير أحدث كليباته الغنائية «akwaba» على شاطئ المحيط الأطلسي في كوت ديفوار، وعلق على الأمر قائلًا: «من أجمل شواطئ المحيط الأطلسي في كوت ديفوار أثناء تصوير كليب akwaba الأغنية الرسمية لكأس أمم إفريقيا.. يا رب يكون وشي حلو ومصر تاخد الكأس السنة دي، ثقة في الله نجاح».

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