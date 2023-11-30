الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مركز الثقافة السينمائية ينظم أمسية تحت عنوان "الاحتفاء بالبدايات"

السينما
السينما

نظم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما، برئاسة الدكتور حسين بكر، أمسية سينمائية تحت عنوان "الاحتفاء بالبدايات".

عرض خلال الأمسية، فيلم "برسوم يبحث عن وظيفة" للمخرج "محمد بيومي" بمناسبة مرور مائة عام علي عرض الفيلم كأول فيلم روائي قصير، كما تم عرض بعض مقاطع الفيديو التي ترصد أحداثًا مهمة وتاريخية أوائل القرن العشرين.

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بدايات السينما
 

وعقب العرض أقيمت ندوة مع الجمهور أداراها الناقد السينمائي ورئيس مهرجان الاسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة عصام زكريا، وتحدث خلالها كلًا من الأستاذ الدكتور وليد سيف الرئيس الأسبق للمركز القومي للسينما ومدير التصوير محمود عبد السميع، والناقد السينمائي محمود عبدالشكور، والمخرج أشرف فايق رئيس صندوق التنمية الثقافية الأسبق، تحدثوا فيها عن بدايات السينما كأول سينما في الشرق الأوسط.
وأشار الدكتور حسين بكر، إلى أن تكريم رواد السينما التسجيلية من السينمائيين الكبار والاحتفاء بالبدايات أحد أولويات المركز خلال الفترة القادمة، وذلك تقديرًا لمشوارهم الفني وما قدموه من عطاء.
وخلال اللقاء تم تكريم مدير التصوير محمود عبدالسميع، والأستاذ الدكتور وليد سيف والمونتيرة منار حسني، والناقد السينمائي عصام زكريا، والناقد محمود عبد الشكور، لجهودهم في الحفاظ على التراث السينمائي.

السينما 2022رئيس مهرجان القاهرة السينمائي 52 عملا في السينما والتلفزيون 75 سنة من السينما الفلسطينية ​السينما المصرية

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