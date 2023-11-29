الفنانة الإيطالية مارتسيا تيديسكي بندوة تكريمها: المسرح هو من يصنع الفنان الحقيقي

خصص مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، ندوة تكريمية للفنانة الإيطالية مارتسيا تيديسكي، وأدار الندوة الكاتب الصحفي والناقد الفني جمال عبدالناصر، وقامت بالترجمة حنان عز الدين.

واستهل عبدالناصر، الندوة بتعريف مكثف عن مسيرة الفنانة الإيطالية مارتسيا تيديسكي، قائلا: هي ممثلة إيطالية، درست المسرح والادب في جامعة لاسابينزا في روما وحصلت عى منحة إيراسموس مما جعلها تكمل دراستها للمسرح والفنون بجامعة بليموث في إنجلترا، كما التحقت بعدة مدارس للتمثيل في روما وميلانو ونيويورك، كما انها عملت كممثلة في روما، حتى إنتقلت الى برلين في عام ٢٠١٣ بعد حصولها على دور إيطالي في مسلسل " Patchwork Family " ومن هنا بدأت حياتها في برلين.

وتابع: حصلت على جائزة أفضل ممثلة في سان فرانسيسكو في مهرجان تيبورون السينمائي الدولي، وحصلت على نفس الجائزة في روتردام في مهرجان الفيلم العربي، وفي مهرجان BAFF بايطاليا، كما انها حصلت على جائزة افضل ممثله عن دور الليدي مكبث في مهرجان طنجة الدولي للمسرح الجامعي، وحصلت أيضا على جائزة أفضل فرقة في حفل برلين الخاص.

بدايتها الفنية

ثم وجَّه جمال عبدالناصر، سؤلًا لمارتسيا عن بداية شغفها بالفن وحبها للتمثيل، فقالت: "منذ الصغر فقد ولدت في مدينة صغيرة في إيطاليا ووجدت صعوبة في المدرسة بسبب معلمة كانت لدي، فقررت أن ألتحق بالمسرح المدرسي، وكان هو الأمان بالنسبة لي، وانتقلت إلى إنجلترا ومنها إلى روما وقدمت عرضين في إنجلترا وأنا أعتقد أن من المهم أن أقدّم عروض مسرحية فهذا ما يصنع الفنان الحقيقي، كما قدمت فيلمًا جزائريًا وكانت تجربة جيدة بالرغم من صعوبتها ولكني فخورة بتجاربي، وأتذكر أنني عملت كاستنج من قبل لأحد الأعمال وطلب مني المخرج أن أحلق شعري لأن الشخصية كانت معذبة وبالفعل وافقت علي ذلك وهذا جعلني أتقمص الشخصية أكثر".

وأضافت: "هناك إنتاج ضخم في أوروبا صاحبة التاريخ العريق، وأنا أحب أن أتعامل مع الاوروبين، وأتمني تقديم أعمال هناك، ولكن ليس شرطًا أن أذهب لامريكيا فأنا بالنسبة لي أن تحقيق الحلم الحقيقي هو أن أصنع باسمي تاريخ بلادي، فمثلًا اليوم عندما أتواصل مع الوطن العربي بما يمتلكه من صناعة سينمائية ومسرحية قوية هو بالنسبة لي تحقيق لحلمي".

وتابعت: "عندما قدمت الليدي ماكبث كنت صغيرة، وقدمت العرض لمدة عشر سنوات في مختلف المهرجانات والبلاد، وتعرفت علي العديد من الثقافات وهذه التجربة المسرحية أعتز بها للغاية".

من جهته، قال المخرج والفنان مازن الغرباوي: "تعرفت على مارتسيا في مهرجان سينمائي، فهي نجمة سينمائية ومسرحية كبيرة، وتحدثنا عن شغفها وحبها للمسرح وتأثرها بشخصية ليدي ماكبث، وعرض في سنة 2021 مسرحيتها ماكبث بمهرجان شرم الشيخ، وعندما رشحتها للجنة العليا للتكريم تزامنا مع أن إيطاليا هي دولة شرف المهرجان وافقوا على الفور؛ لأنها قصة نجاح كبيرة شاهد عليها العديد من الأعمال التي قدمتها".