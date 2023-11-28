كواليس طلاق يوسف الشريف وإنجى علاء.. الانفصال حدث قبل أيام

خرج الفنان يوسف الشريف منذ دقائق قليلة، معلنًا انفصاله بشكل رسمي عن زوجته إنجي علاء والذي كان نجاحهما جزءا أصيلا من حياتهم الزوجية، حيث لمعا سويًا بفضل مجهودات فنهما أن يحققا نجاحا كبيرا فكان الشريف ممثلًا مختلفًا وزوجته على مستوى التأليف والشكل الجمالي للعمل وتحديدًا عبر تصاميم الملابس والديكورات.

وعن كواليس انفصالهما علمت الدستور، أن الانفصال حصل رسميًا منذ أيام، لكنهما قررا تأجيل الاعلان بشكل رسمي نظرًا لبعض الأمور الشخصية التي تحيط بهما، الإ أنهما أعلنا ذلك للجمهور، دون أن يتحدثا عن أسباب ذلك الانفصال.

انفصال يوسف الشريف عن زوجته

كان قد أعلن الفنان يوسف الشريف عن انفصاله بشكل رسمي عن زوجته الكاتبة إنجي علاء، وذلك عبر تدوينة له لموقع "إكس"، تويتر سابقًا.

وكتب الشريف قائلًا: "‏قدّر الله وما شاء فعل، يؤسفنا أن نعلن نحن يوسف الشريف وإنجي علاء أنه قد تم الانفصال الرسمي بيننا، مع التأكيد على استمرار علاقة الود والمعزّة والاحترام المتبادل تقديرًا لسنوات العشرة الطيبة التي جمعتنا ولأولادنا أجمل نعمة أنعمها الله علينا.. دعواتكم ربنا يكتبلنا اللي فيه الخير….أشهد الله يا إنجي إني طول فترة زواجنا ماشوفتش منك غير كل خير وربنا يوفقك في اللي جاي.. الحمدلله على كل شيء".

وعقت الكاتبة إنجي علاء عقب انفصالها عن زوجها يوسف الشريف قائلًة: "سبحان الله.. محدش عارف الطريق اللي ربنا راسمهوله.. كل يوم في حال والحمد لله على كل حال".