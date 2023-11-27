رحيل هادىء ومحبه واسعة للفنان طارق عبدالعزيز.. الوسط في حالة حزن شديد

في سكون هادىء وفي لحظات عملية مهمة بحياته الفنية وخلال تصويره لعدد من مشاهد احداث مسلسل “وبقينا فين” في موسمه الثاني، توفى الفنان طارق عبدالعزيز عن عمر يناهز الـ 55، وسط حالة حزن شديدة وغير فهم كامل من قبل المتواجدين في لوكيشن تصوير أخر أعماله الفنية، فوسط ذهول الحاضرين في اللوكيشن أعلنت الثواني الأولى لتصوير مشاهد عمله الجديد عن وفاة عبدالعزيز الذي لم يكن يعاني إلا من مشاكل بسيطة في القلب، فكان يقرأ السيناريو الخاص بالعمل وبعدها بلحظات قرر المخرج طارق رفعت ان يتوجه الراحل إلى مكان تصوير مشهده بجانب الفنان شريف منير، وهو ما كان شيئًا طبيعيًا وبالفعل نهض وذهب الى المكان الذي كان من المفترض أن يصور فيه المشهد ليفاجأ الجميع بأنه ينادي على منير ويطلب منه القدوم اليه سريعًا بعبارة “مش قادر اقف على رجلي”، وبعدها فقد الوعي وانتهت حياة الراحل الذي لفظ انفاسه الاخيرة قبل وصوله الى المستشفى.

وفاة الراحل كانت بمثابة مفاجأة شديدة من قبل الكثيرين سواء في حياته الفنية وأصدقائه وهم كثر بسبب خلقه العالي وطريقته البسيطة في حياته العادية، الأمر الذي جعله من المحببين للكثيرين، كما كانت مفاجأة لجمهوره الذي احبه في ادوار فنية عديدة لمع فيها صيته بطريقته الكوميدية والدرامية الفاذة التي كانت اقواها في اعماله مع صديقه الراحل عامر منيب والذي كان دائمًا ما يتحدث عن عمق صداقتهما وحزنه الشديد على فراقه وهو ما يجعل للدصدفة دخلًا في هذا الجانب حيث توفى طارق في نفس يوم وفاة صديقة 26 نوفمبر ايضًا، ليكون الثنائي على موعد على الدعاء لهما في نفس اليوم من كل من قبل محبيهما.

مثواه الأخير

ومع الساعات الأولى من يوم الاثنين كان محبي الراحل على موعد مع مقابلته قبل انتقاله الى مثواه الاخيرة بطريق الفيوم، حيث حضر صلاة الجنازة عليه الكثير من الفنانين الذين حضروا ويظهر عليهم ملامح الحزن والالم على فراق صديقهم العزيز، الذي كان دائم الواجب في مواعيد الحزن لاي فنان يرحل، فكان كما يقال “صاحب واجب” حبًا في رسم الدعم بقلوب اصدقائه ومحبيه، ليحضر العشرات من الفنانين صلاة جنازته والتي كان من ضمنهم كلا من “محمد هنيدي، عمرو عبدالجليل، ايتن عامر، جمال العدل، اياد نصار، ايمن عزب، داليا مصطفى، سلوى محمد علي، مصطفى قمر، صابرين، حمادة هلال، ايهاب فهمي، احمد خالد صالح وهنادي مهنا، احمد رزق، علاء مرسي، واخرين”، بالاضافة الى نقيب الممثلين اشرف زكي الذي كان مع الراحل منذ علمه بوفاته، حيث قام بمساعدة اسرته على الوقوف على اخر تفاصيل مكان العزاء والجنازة".

ويقام عزاء الراحل في مسجد الرزاق بمنقطة الشيخ زايد، حيث من المفترض ان يشهد العزاء تواجد عدد ضخم من محبي الراحل، ومودعين أسرته وأفراد عائلته بشكل أخير.