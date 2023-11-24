الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

متأثرا.. الفنان محمود حميدة يبكي وهو يقدم قصيدة عن أطفال غزة

محمود حميدة
محمود حميدة

شارك الفنان محمود حميدة، عبر حسابه على تطبيق انستجرام، فيديو جديد له يتضامن من خلاله مع القضية الفلسطينية.

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وظهر الفنان محمود حميدة في الفيديو وهو يتلو قصيدة عن الأحداث الجارية، وخاصة أطفال غزة الذين يموتون كل يوم ضحية الدمار والعدوان الإسرائيلي.

وبكى الفنان محمود حميدة وهو يردد كلمات القصيدة التي كتبها فؤاد حداد قائلا: 
والدموع.. فين الدموع دلوقتي 
الدموع.. هي العيال 
والكتب.. هي قمصانهم وهي الإيدين 
هي سقف بيوت بتطربق .. وانت نايم جتة فوق السرير
انت جسم يعض فيه الداء 
انت صاحب غل مش أعداء
انت فاشل يحسد الناجحين

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