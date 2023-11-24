محمد عساف يحتفي ببدء الهدنة في غزة: نحبكِ يا بلدي

واصل الفنان محمد عساف، دعمه لبلده فلسطين ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي التي تنتهك حق ليل نهار، عبر تدوينة عبر صفحته الخاصة على موقع التدوينات الشهير “إكس”، توتير سابقا.

وكتب الفنان محمد عساف قائلا: "صباح الخير لغزة روح الروح صباح الخير للصامدة الواقفة رغم الألم والوجع والفقدان.. نحبكِ يا بلدي والآن وقد دخلت الهدنة حيز التنفيذ".

واستكمل الفنان محمد عساف قائلا: “علينا أكثر من أي وقت مضى العمل أكثر على كشف جرائم المحتل القاتل، جمعة مباركة لكم جميعا”.

وفي وقتٍ سابق، طالب عساف جمهوره في العالم العربي بمساعدة أهالي غزة، ودعم القضية الفلسطينية إثر العدوان الغاشم من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونشر محمد عساف مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، طالب فيه العالم العربي بالثبات في دعم القضية الفلسطينية، قائلًا: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إحنا طالعين نحكى عن العدوان اللى بيتعرض له شعبنا الفلسطينى فى غزة، آلاف الشهداء أغلبهم أطفال ونساء وشيوخ، في ظل هذا العدوان والإبادة الجماعية، الذى يتعرض له شعبنا الفلسطيني".

محمد عساف يدعم فلسطين

وشدد "عساف" على مقاطعة المنتجات التي تدعم الاحتلال، قائلًا: "لا تنسوا مقاطعة المنتجات التي تدعم الاحتلال طبعًا.. كان الله في عوننا يا شعب غزة.. حسبي الله ونعم الوكيل.. أضعف الإيمان لدعم القضية الفلسطينية أن تواصلوا نشر جرائم الاحتلال".