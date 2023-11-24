الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"الحياة" تُطلق برنامج "روزنامة" للإعلامية نشوى الحوفى اليوم

الإعلامية نشوى الحوفي،
الإعلامية نشوى الحوفي،

تُطلق شبكة تليفزيون “الحياة” برنامجًا جديدًا للإعلامية نشوى الحوفي، تحت اسم "روزنامة"، وهو برنامج يُذاع كل يوم جمعة.

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يتناول برنامج “روزنامة” في حلقاته المختلفة، عددًا من الملفات المهمة في كل المجالات، من واقع تاريخي ومعلوماتي توعوي، وتثقيفي يُناسب كل فئات المجتمع المصري.

وتستعرض الإعلامية نشوى الحوفي، خلال فعاليات البرنامج، بالمعلومات الموثقة تطورات الملفات الاستراتيجية والحيوية الهامة، والخلفية التاريخية للأحداث المختلفة، وتطوراتها، وتداعياتها المختلفة.

وتُناقش الإعلامية نشوى الحوفي، في أولى حلقات البرنامج، والمُقرر إذاعتها اليوم الجمعة، الأحداث الهامة التي حدثت خلال الفترة من 6 أكتوبر 1973، و7 أكتوبر 2023، والمخططات الغربية الرامية لتصفية القضية الفلسطينية على حساب أراضي شبه جزيرة سيناء، وغيرها من الصراعات، والأحداث الهامة، وانعكاساتها على الدولة المصرية، واستقرار منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة.

قناة الحياة إذاعه قناة الحياة القائمة الكاملة لمسلسلات قناة الحياة برامج قناة الحياة في رمضان برنامج آدم شو قناة الحياة

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