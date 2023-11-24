"الحياة" تُطلق برنامج "روزنامة" للإعلامية نشوى الحوفى اليوم

تُطلق شبكة تليفزيون “الحياة” برنامجًا جديدًا للإعلامية نشوى الحوفي، تحت اسم "روزنامة"، وهو برنامج يُذاع كل يوم جمعة.

يتناول برنامج “روزنامة” في حلقاته المختلفة، عددًا من الملفات المهمة في كل المجالات، من واقع تاريخي ومعلوماتي توعوي، وتثقيفي يُناسب كل فئات المجتمع المصري.

وتستعرض الإعلامية نشوى الحوفي، خلال فعاليات البرنامج، بالمعلومات الموثقة تطورات الملفات الاستراتيجية والحيوية الهامة، والخلفية التاريخية للأحداث المختلفة، وتطوراتها، وتداعياتها المختلفة.

وتُناقش الإعلامية نشوى الحوفي، في أولى حلقات البرنامج، والمُقرر إذاعتها اليوم الجمعة، الأحداث الهامة التي حدثت خلال الفترة من 6 أكتوبر 1973، و7 أكتوبر 2023، والمخططات الغربية الرامية لتصفية القضية الفلسطينية على حساب أراضي شبه جزيرة سيناء، وغيرها من الصراعات، والأحداث الهامة، وانعكاساتها على الدولة المصرية، واستقرار منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة.