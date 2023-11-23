الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

ملخص آخر حلقة من مسلسل صوت وصورة مفاجآت عديدة وغير متوقعة

صوت وصورة
صوت وصورة

اتسمت الحلقة الأخيرة من مسلسل صوت وصورة ، بحالة رواج واسعة من متابعي العمل، بعدما أظهرت الحلقة جميع التفاصيل التي ظل المشاهد ينتظرها طوال الحلقات الماضية، خاصة في ظل الأحداث المبهمة والتي اعتمدت على الساسبنس، وهو ما جعل الحلقة تتصدر الترند خلال الساعات الماضية.

الحلقة الأخيرة صوت وصورة تكشف عن القاتل 

وانتظر المشاهد وسط أنفاس متصاعدة منذ الوهلة الأولى للحلقة الأخيرة معرفة هوية القاتل في أحداث مسلسل صوت وصورة، حيث تم الكشف عن شخصه حيث كان شقيق المحامي لطفي عبود، الذي يلعب دوره أحمد ماجد.

كما كشفت الحلقة الثلاثون والأخيرة من مسلسل صوت وصورة عن حكم البراءة الذي نالته الفنانة حنان مطاوع بعدما تم القبض على شقيق المحامي لطفي عبود ويلعبه صدقي صخر، وتم معرفة القاتل الذي جسد شخصيته الفنان أحمد ماجد وهو قاتل عصام الصياد وجسد شخصيته الفنان مراد مكرم، بعدما كشفت الأحداث عن أوراق تكشف معرفة وليد بعصام الصياد.

وجسدت الفنانة حنان مطاوع شخصية “رضوى” سيدة مكافحة متزوجة من وليد فواز الذي يترك لها كل مصروفات المنزل وتتسبب وسائل التواصل الاجتماعي في مشاكل كثيرة بحياتهما بعد ان تتعرض للتحرش من قِبل طبيب مراد مكرم تعمل عنده لمساعدة زوجها في نفقات المنزل.

وتذاع الحلقة الأخيرة من مسلسل على منصة watch it وعلى قناة dmc في تمام  الساعة 2 صباحا والساعة 1.30 ظهرا.

صدقى صخر: شعرت بأننى الخائن فى الحلقة الأخيرة من "صوت وصورة"

موعد عرض الحلقة الأخيرة لمسلسل صوت وصورة على قنوات DMC

أبطال الحلقة الأخيرة من مسلسل صوت وصورة

مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة، ولاء الشريف، صدقي صخر، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، ايمان الشريف، عماد صفوت، رامى الطمبارى، محمد كيلاني، وآدم الشرقاوي، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك.

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أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل صوت وصورة للفنانة حنان مطاوع

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