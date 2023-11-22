الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

موعد عرض الحلقة الأخيرة لمسلسل صوت وصورة على قنوات DMC

صوت وصورة
صوت وصورة

يحظى موعد عرض الحلقه الأخيرة من مسلسل صوت وصورة، اهتمام كبير من جانب الجمهور، خلال هذه الساعات، وخاصة بعد النجاح الذي حققه المسلسل منذ بداية عرضه منتصف أكتوبر الماضي، فقد حقق المسلسل نسبة مشاهدة عالية، وقام رواد السوشيال ميديا، بتداول مقاطع من العمل الفني، مثنين على أداء الأبطال، فى مقدمتهم النجوم حنان مطاوع، وليد فواز، عمرو وهبة، صدقى صخر، ونجلاء بدر. 

اشادات واسعة بأحداث مسلسل صوت وصورة 

وفى سياق متصل يتساءل عدد كبير من رواد السوشيال ميديا على مواقع التواصل الاجتماعي، عن مواعيد عرض الحلقة الأخيرة، إذ يسدل الستار على حلقات مسلسل صوت وصورة، اليوم الأربعاء، وتذاع عبر شاشة قنوات DMC، وتكشف الحلقة عن الكثير من الأسرار والأحداث الغامضة التي شهدتها حلقات المسلسل خلال الأيام الماضية كما يتوصل إلى الشخص الذى قام بقتل عصام الصياد الذى يجسده الفنان مراد مكرم.

وخلال هذا التقرير "الدستور" تقدم لكم مواعيد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل صوت وصورة عبر قنوات DMC ومعدلات التردد.

مواعيد عرض مسلسل صوت وصورة على قنوات DMC

تعرض الحلقة الأخيرة لمسلسل صوت وصورة بشكل حصري عبر شاشة مجموعة قنوات DMC اليوم الأربعاء، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء فيما تعاد للمرة الأولى الساعة الثانية صباحا وللمرة الثانية الساعة 3 عصرا.

بينما تعرض عبر شاشة DMC دراما، في تمام الساعة الحادية عشر مساءا، وتعاد للمرة الأولى في تمام الساعة الثامنة صباحا، وللمرة الثانية فى تمام الساعة الخامسة مساءا.

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تردد DMC علي نايل سات

  • معامل تصحيح الخطأ قناة دي ام سي: 5/6.
  • معدل الترميز قناة دي ام سي: 27500.
  • الاستقطاب قناة دي ام سي: أفقي.
  • تردد قناة دي ام سي: 11450.
  • القمر الصناعي قناة دي ام سي: نايل سات.

تردد DMC دراما 2023

يمكنك عبر الجدول التالي الضبط لإشارة تردد قناة دي ام سي الجديد لعام 2023 على النايل سات عبر التردد التالى الذي سوف نعرضه إليكم.

  • القمر الصناعي قناة دي ام سي الجديد :  نايل سات
  • رقم التردد قناة دي ام سي الجديد : 12092.
  • رقم معدل الترميز قناة دي ام سي الجديد : 27500.
  • نسبة  معامل تصحيح الخطأ في  قناة دي ام سي الجديد: 5/6.
  • نوع الاستقطاب قناة دي ام سي الجديد : عمودي

صناع وأبطال مسلسل صوت وصورة

مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة، ولاء الشريف، صدقي صخر، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، ايمان الشريف، عماد صفوت، رامى الطمبارى، محمد كيلاني، وآدم الشرقاوي، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وإخراج محمود عبد التواب "توبة".

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