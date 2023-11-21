أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل صوت وصورة للفنانة حنان مطاوع

ينتظر عشاق ومتابعو المسلسلات العربية أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل صوت وصورة الذي تخوض بطولته النجمة حنان مطاوع عرض الحلقة الأخيرة من المسلسل والمقرر عرضها عبر قناة dmc الفضائية ومنصة واتش ات الرقمية.

أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل صوت وصورة

وتكشف أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل صوت وصورة تطورات كبيرة فى قضية قتل عصام الصياد الذي يجسد دوره الفنان مراد مكرم خاصة بعد الاشتباه في جاني جديد خلال الحلقات الماضية.

وتجسد حنان مطاوع شخصية “رضوى” سيدة مكافحة متزوجة من وليد فواز الذي يترك لها كل مصروفات المنزل وتتسبب وسائل التواصل الاجتماعي في مشاكل كثيرة بحياتهما بعد ان تتعرض للتحرش من قِبل طبيب مراد مكرم تعمل عنده لمساعدة زوجها في نفقات المنزل.

وحقق مسلسل صوت وصورة نجاحا كبيرا وردود فعل كبيرة بين الجمهور منذ انطلاق أولى حلقاته لما يضمنه من أحداث مثيرة حيث يناقش العمل أزمة مواقع التواصل الاجتماعي ومساوئها وكيفية تأثيرها على المجتمع ومدى التضليل للواقع من خلال عرض قصة إنسانية.

مواعيد عرض مسلسل صوت وصورة

ويذاع المسلسل من السبت إلى الأربعاء على منصة watch it وعلى قناة dmc في تمام الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 2 صباحا والساعة 1.30 ظهرا.

بينما يذاع على قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 5 صباحا والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض الحلقة الجديدة على منصة watch it قبل القناة بـ 24 ساعة.

أبطال وصناع مسلسل صوت وصورة

يشارك في بطولة مسلسل “صوت وصورة” نخبة من الفنانين بجانب الفنانة حنان مطاوع وهم كل من:

الفنان صدقي صخر

الفنانة نجلاء بدر

الفنانة ناردين فرج

الفنان وليد فواز

الفنانة فدوى عابد

الفنان عمرو وهبة

الفنان مراد مكرم

الفنانة هاجر عفيفي

الفنان رامي الطمباري

الفنانة إيمان الشريف

من تأليف محمد سليمان عبد المالك

إخراج محمد عبد التواب “توبة” ويعد مسلسل صوت وصورة أول أعماله الإخراجية بعد عمله كمساعد مخرج في العديد من الأعمال.

آخر أعمال حنان مطاوع

يذكر أن حنان مطاوع تألقت في موسم رمضان الماضي من خلال مشاركتها في مسلسل "سره الباتع" للمخرج خالد يوسف، وشارك في بطولة العمل أيضا: أحمد السعدني، أحمد فهمي، ريم مصطفى وغيرهم من الفنانين وضيوف الشرف.

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