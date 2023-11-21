موعد عرض مسلسل العودة عبر DMC ومنصتي Watch It وVlu

يبحث الملايين من محبي متابعة الدراما المصرية عن موعد عرض مسلسل العودة عبر شاشة مجموعة قنوات DMC والذي تم طرح البرومو الدعائي له ونشر عدد من نجوم العمل الفني البوستر الخاص به عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لتشويق جمهورهم لمتابعة حلقات المسلسل.

موعد عرض مسلسل العودة عبر DMC

طرحت شركة أروما للإنتاج الفني البرومو الدعائي لمسلسل العودة عبر شاشة مجموعة قنوات DMC والذي سيبدأ عرضه عبر شاشة دي إم سي ودي إم سي دراما يوم الأحد المقبل الموافق 26 نوفمبر الجاري 2023 وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch It ومنصة Vlu الرقمية حيث يفضل الشباب متابعة الحلقات من خلال المنصات الإلكترونية.

من المتوقع أن ينافس مسلسل العودة الأعمال الدرامية الناجحة والتي لقيت ردود أفعال واسعة بين جمهور الدراما المصرية خلال الفترة الأخيرة عبر شاشة القنوات الفضائية في الاوف سيزون من خلال قصة واقعية جذابة ومثيرة مليئة بالأحداث المشوقة.

أحداث مسلسل العودة للفنان شريف سلامة

تدور أحداث مسلسل العودة للفنان شريف سلامة في إطار اجتماعي عن شاب من الصعيد يدعى آدم ويجسد دوره الفنان شريف سلامة الذي يبحث عن شقيقه واضطراره لترك محافظة الأقصر للقاهرة حيث تم تصوير اغلب أحداثه هناك المسلسل في إطار ال 30 حلقة يناقش قضايا هامة في مجتمع محافظات الصعيد يتخلله صراعات متعددة وحادث قتل.

ويتوقع المشاهدون من خلال البرومو الدعائي للمسلسل الذي يتم عرضه حاليا عبر شاشة مجموعة قنوات DMC أن المسلسل سينافس المسلسلات الصعيدية التي نالت إعجاب الجمهور وقت عرضه الأول وظلت تحصد نسب مشاهدة عالية خلال العروض التالية مثل ذئاب الجبل والضوء الشارد.

أبطال مسلسل العودة

عقب تحديد شركة أروما للإنتاج الفني موعد عرض مسلسل العودة عبر DMC وطرح البرومو الدعائي الخاصة به بتسأل الملايين عن أبطال العمل الفني حيث يشارك فيها شريف سلامة وعايدة فهمي ومحمد رضوان ومحمد على رزق وعصام السقا ووليد فواز وحمزة العلي وبسنت شوقي المسلسل من تأليف أمين جمال وأحمد أبو زيد توفيق ومن إخراج أحمد حسن.

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