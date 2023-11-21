الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

موعد عرض مسلسل العودة عبر DMC ومنصتي Watch It وVlu

مسلسل العودة
مسلسل العودة

يبحث الملايين من محبي متابعة الدراما المصرية عن موعد عرض مسلسل العودة عبر شاشة مجموعة قنوات DMC والذي تم طرح البرومو الدعائي له ونشر عدد من نجوم العمل الفني البوستر الخاص به عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لتشويق جمهورهم لمتابعة حلقات المسلسل.

موعد عرض مسلسل العودة عبر DMC

طرحت شركة أروما للإنتاج الفني البرومو الدعائي لمسلسل العودة عبر شاشة مجموعة قنوات DMC والذي سيبدأ عرضه عبر شاشة دي إم سي ودي إم سي دراما يوم الأحد المقبل الموافق 26 نوفمبر الجاري 2023 وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch It ومنصة Vlu الرقمية حيث يفضل الشباب متابعة الحلقات من خلال المنصات الإلكترونية.

من المتوقع أن ينافس مسلسل العودة  الأعمال الدرامية الناجحة والتي لقيت ردود أفعال واسعة بين جمهور الدراما المصرية خلال الفترة الأخيرة عبر شاشة القنوات الفضائية في الاوف سيزون من خلال قصة واقعية جذابة ومثيرة مليئة بالأحداث المشوقة.

وليد فواز يكشف أسباب نجاح حلقات مسلسل "صوت وصورة"

مواعيد عرض مسلسل زينهم لـ أحمد داود على قنوات ON ومنصة WHATCH IT

 

أحداث مسلسل العودة للفنان شريف سلامة

تدور أحداث مسلسل العودة للفنان شريف سلامة في إطار اجتماعي عن شاب من الصعيد يدعى آدم ويجسد دوره الفنان شريف سلامة الذي يبحث عن شقيقه واضطراره لترك محافظة الأقصر للقاهرة حيث تم تصوير اغلب أحداثه هناك المسلسل في إطار ال 30 حلقة يناقش قضايا هامة في مجتمع محافظات الصعيد يتخلله صراعات متعددة وحادث قتل.

ويتوقع المشاهدون من خلال البرومو الدعائي للمسلسل الذي يتم عرضه حاليا عبر شاشة مجموعة قنوات DMC أن المسلسل سينافس المسلسلات الصعيدية التي نالت إعجاب الجمهور وقت عرضه الأول وظلت تحصد نسب مشاهدة عالية خلال العروض التالية مثل ذئاب الجبل والضوء الشارد.

txt

موعد إعادة مسلسل "ورق التوت" بطولة شريف سلامة

txt

مواعيد عرض وإعادة مسلسل صوت وصورة بطولة حنان مطاوع

 

أبطال مسلسل العودة

عقب تحديد شركة أروما للإنتاج الفني موعد عرض مسلسل العودة عبر DMC وطرح البرومو الدعائي الخاصة به بتسأل الملايين عن أبطال العمل الفني حيث يشارك فيها شريف سلامة وعايدة فهمي ومحمد رضوان ومحمد على رزق وعصام السقا ووليد فواز وحمزة العلي وبسنت شوقي المسلسل من تأليف أمين جمال وأحمد أبو زيد توفيق ومن إخراج أحمد حسن.

 

اقرأ المزيد

تعرف على أبطال مسلسل زينهم 

موعد عرض مسلسل العودة عرض مسلسل العودة مسلسل العودة مجموعة قنوات DMC قنوات dmc DMC مسلسل

الأكثر قراءة

مصدر: الجهود المصرية مع أمريكا وقطر بشأن صفقة المحتجزين فى مراحلها الأخيرة

قناة عبرية تعلن شروط صفقة إسرائيل و"حماس" لإطلاق سراح المحتجزين

منافس مصر.. غانا تخسر بهدف من جزر القمر في تصفيات المونديال

"تحت الجلد البارد".. فهم ظاهرة الشعور بالبرودة الدائمة في الجسم

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

كواليس اكتشاف حقل غاز جديد فى البحر المتوسط (إنفوجراف)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

وائل لطفي

بكل لغات العالم

ماجد حبته

ألمانيا.. الـ«20».. وإفريقيا

مؤمن المحمدي

مين اللى قتل الحلو؟

محمد رفعت

بين غزة والاستحقاق الرئاسى.. تحية واجبة

د.كريمة الحفناوى

الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق

جمال-أسعد

تساؤلات حول أحداث غزة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

2.4 مليار شهريًا.. كيف تؤثر الحرب فى غزة على اقتصاد إسرائيل؟

نقل المحتجزين إلى مصر.. تفاصيل جديدة حول صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس

قناة عبرية تعلن شروط صفقة إسرائيل و"حماس" لإطلاق سراح المحتجزين