مواعيد عرض مسلسل زينهم لـ أحمد داود على قنوات ON ومنصة WHATCH IT

يبحث عدد كبير من مستخدمي محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي ومحبي الدراما المصرية عن مواعيد عرض مسلسل زينهم للنجم أحمد داود، والمقرر انطلاق أولى حلقاته مساء اليوم الأحد، على شبكة قنوات ON، بالتزامن مع عرضها على منصة WATCH IT الرقمية.

ويعرض مسلسل زينهم في الموسم الشتوي ضمن مجموعة من الأعمال الدرامية الناجحة والجديدة التي تقوم بإنتاجها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع المنتج تامر مرتضى، مالك شركة أروما، في إطار خطتها للاهتمام بعالم الدراما وخلق موسم جديد يوازي الموسم الرمضاني.

مواعيد عرض مسلسل زينهم على قناة ON

تذاع حلقات مسلسل زينهم، على شاشة قناة ON العامة في تمام الساعة الثامنة مساء، وتعاد بواقع مرتين في تمام الساعة الثانية صباحًا والثانية عشرة من ظهر اليوم التالي.

مواعيد عرض مسلسل زينهم عبر قناة ON drama

فيما تعرض حلقات مسلسل زينهم، عبر شاشة قناة ON drama في تمام الساعة العاشرة مساء، وتعاد مرة أخرى في اليوم التالي في تمام الساعة العاشرة صباحًا والخامسة عصرًا.

أحداث مشوقة وقضايا غامضة فى مسلسل زينهم

ومن المتوقع أن يحقق مسلسل "زينهم" نجاحا كبيرا، ونسبة مشاهدة عالية، خاصة أن هذا العمل يسجل البطولة الدرامية المطلقة الأولى للنجم أحمد داود، كما أن البرومو الدعائي والرسمي، نال نسبة مشاهدة عالية، وإعجاب الجمهور الذي يتساءل عن تفاصيل ومواعيد عرض حلقات المسلسل، خاصة أن البرومو امتلأ بالمشاهد المشوقة والأحداث الغامضة التى تدور داخل مشرحة.

قصة مسلسل زينهم

تدور أحداث مسلسل "زينهم" خلال 30 حلقة فى إطار اجتماعي مليء بالإثارة والتشويق والغموض، حول عالم الطب الشرعي، وحياة الموتى والجثث التشريحية، ويحتوى العمل على جزء لايت، وذلك داخل عالم الطب الشرعى وثلاجات حفظ الموتى بالمستشفيات، حيث يجسد «داود» شخصية طبيب شرعى يُدعى «زينهم» وهو مدير المشرحة.

أبطال وصناع مسلسل زينهم

مسلسل زينهم، مأخوذ عن كتاب "أصدقائي الموتى شكرا" للدكتور محمد جاب الله، إنتاج آروما ستوديوز للمنتج تامر مرتضى، إشراف على الإنتاج مصطفى العوضي، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وورشة السيناريو والحوار: محمد فتحي عبدالمقصود- عمرو مؤمن- عمر محمد الشحات، ومن إخراج يحيى اسماعيل.

ويشارك في بطولة مسلسل "زينهم" عدد كبير من النجوم والفنانين، بجانب أحمد داود، منهم كريم قاسم، سلمى أبوضيف، يارا جبران، أحمد الرافعي، سلوى محمد علي، عماد رشاد، الفنان القدير محمد أبوداود، ياسر عزت، بالإضافة إلى نخبة كبيرة من الفنانين وضيوف الشرف، ومن إخراج يحيى إسماعيل.