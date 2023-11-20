الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مواعيد عرض وإعادة مسلسل صوت وصورة بطولة حنان مطاوع

صوت وصورة
صوت وصورة

يواصل مسلسل صوت وصورة الذي تخوض بطولته الفنانة حنان مطاوع نجاحه الكبير منذ عرضه خلال الفترة الماضية، فتصدر تريندات مواقع التواصل الاجتماعي وتصدر قائمة الأكثر مشاهدة عبر منصة واتش إت الإلكترونية، مما أدى لتصدره تريند موقع البحث العالمي جوجل.

 

مواعيد عرض وإعادة مسلسل صوت وصورة


ويبحث الجمهور بكثرة عن مواعيد عرض وإعادة مسلسلهم المفضل “صوت وصورة” بطولة حنان مطاوع، ويذاع المسلسل من السبت إلى الأربعاء على منصة watch it وعلى قناة dmc في تمام الساعة 8 مساءً و والإعادة الساعة 2 صباحاً والساعة 1.30 ظهراً.

بينما يذاع على قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 5 صباحاً والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض الحلقة الجديدة على منصة watch it قبل القناة بـ 24 ساعة.

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أحداث الحلقة 28 من مسلسل صوت وصورة ومواعيد العرض على DMC

أبطال مسلسل صوت وصورة بطولة حنان مطاوع

 

يشارك في بطولة مسلسل “صوت وصورة” نخبة من الفنانين بجانب الفنانة حنان مطاوع وهم: صدقي صخر، نجلاء بدر، ناردين فرج، وليد فواز، فدوى عابد، عمرو وهبة، مراد مكرم، هاجر عفيفي، رامي الطمباري، إيمان الشريف، وغيرهم من الفنانين.

صوت وصورة من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد عبد التواب ( توبة)، ويعد مسلسل صوت وصورة أول أعماله الإخراجية بعد عمله كمساعد مخرج في العديد من الأعمال ومن أبرزها مسلسل قصر النيل لـ دينا الشربيني، فيلم الفيل الأزرق لـ كريم عبد العزيز، مسلسل لعبة نيوتن لـ منى زكي، وغيرهم من الأعمال، والعمل من إنتاج أروما استديوز ومكون من 30 حلقة.

 

أحداث مسلسل صوت وصورة بطولة حنان مطاوع

 

ويشهد العمل العديد من الأحداث الشيقة في إطار اجتماعي، وذلك حول السوشيال ميديا ومخاطرها والذكاء الاصطناعي.

ويناقش المسلسل قصة رضوى التي تعمل ممرضة عند أحد أطباء التجميل المشهورين، ويحاول التحرش بها، لكنها تدافع عن نفسها، ولا يتمكن من مس أي شيء منها، وبعدها تتورط رضوى ـ حنان مطاوع، في قضية قتله بسبب فيديو مفبرك من الذكاء الاصطناعي، ويتخلى زوجها عبد الغني عنها، ويقف بجانبها المحامي لطفي عبود ـ صدقي صخر، ليخرجها من السجن، ويحاول إثبات من هو القاتل الحقيقي لـ عصام الصياد، وتتطور الأحداث بعد ذلك.

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أحداث الحلقة 28 من مسلسل صوت وصورة ومواعيد العرض على DMC

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