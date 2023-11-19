أحداث الحلقة 28 من مسلسل صوت وصورة ومواعيد العرض على DMC

يتصدر البحث عن مسلسل صوت وصورة محرك البحث جوجل في الأيام الأخيرة مع تصاعد الأحداث وقرب النهاية ومعرفة السر الذي جعل المسلسل تريند في مصر والوطن العربي، إذ يتساءل الجمهور عن موعد الحلقة الجديدة وقنوات العرض والموعد، وفي السطور التالية كل التفاصيل عن صوت وصورة.

أحداث مسلسل صوت وصورة الحلقة 28

في انتظار الجمهور الآن الحلقة 28 من مسلسل صوت وصورة، لمعرفة مصير رضوى وما إذا كان لطفي المحامي قادرًا على جمع كل الأدلة لإثبات براءتها قبل تأكيد الحكم بتهمة قتل عصام.

وتدور قصة مسلسل صوت وصورة حول رضوى التي تعرضت في بداية العمل للتحرش من قبل الدكتور عصام، الذي جسده مراد مكرم، ثم جاء شخص مجهول وقتله وهرب، واتهمت رضوى بالجريمة، استدعيت الشرطة للمرة الأولى ولكن لم يتم استكمال باقي الأدلة، ويترقب الجمهور معرفة الجاني الحقيقي ونهاية رحلة رضوى.

ملخص الحلقة 28 من مسلسل صوت وصورة

تعرضت رضوى للعديد من الظروف الصعبة بسبب قتل عصام، على الرغم من أنها هي المجنى عليها، إلا أنها تُعتبر الجانية الوحيدة في نظر القانون، حيث تشير جميع الأدلة ضدها.

بدأت الحلقة الـ 28 من صوت وصورة بطولة حنان مطاوع نرمين تشعر بالشك تجاه صديقتها ماجدة، التي خانتها مع زوجها عصام، وذلك عندما زارت ماجدة منزل نرمين، فوجئت بالهجوم عليها بكلمات قاسية، وأصبحت نرمين متأكدة الآن بأن ماجدة لها علاقة بقتل عصام، وأن رضوى برئية ولا علاقة لها بالجريمة.

أبطال مسلسل صوت وصورة

مسلسل "صوت وصورة" من عدد كبير من النجوم أبرزهم بطولة حنان مطاوع، ونجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، عماد صفوت، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر

موعد وقنوات عرض مسلسل صوت وصورة

يتكون المسلسل من 30 حلقة، وتم عرض 27 حلقة حتى الآن. ينتظر الجمهور بفارغ الصبر مشاهدة الحلقات الأخيرة التي ستعرض من السبت إلى الأربعاء على منصة watch it وعلى قناة dmc في تمام الساعة 8 مساءً والساعة 11 مساءً على قناة dmc دراما.

تردد قناة DMC لمشاهدة مسلسل صوت وصورة

يأتي تردد القناة بجودة عالية HD، ومعدل الترميز هو 27500، والاستقطاب رأسي، ومعامل تصحيح الخطأ هو 5/6.

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