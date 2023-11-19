موعد عرض مسلسل صوت وصورة الحلقات الأخيرة عبر dmc وwatch it

يرغب قطاع عريض من المواطنين في معرفة موعد عرض مسلسل صوت وصورة الحلقات الأخيرة عبر القنوات العارضة له وذلك لمعرفة قاتل عصام الصياد والذي يجسد دوره الفنان مراد مكرم حيث تفاعل مع المسلسل منذ حلقاته الأولى الملايين من محبي مشاهدة الدراما المصرية.

موعد عرض مسلسل صوت وصورة الحلقات الأخيرة

خصصت مجموعة قنوات dmc مواعيد مميزة عرض مسلسل الفنانة حنان مطاوع صوت وصورة وذلك عبر شاشة قناتي dmc وdmc drama وذلك ليتمكن أكبر عدد من المشاهدين في متابعة الحلقات حيث يعرض المسلسل على شاشة dmc في تمام الساعة الثامنة مساءا ويعاد للمرة الأولى الساعة الثانية صباحا فيما يعاد للمرة الثانية الساعة 3 عصرا من السبت إلى الأربعاء.

كما يعرض المسلسل على شاشة قناة dmc drama في تمام الساعة الحادية عشر مساءا ويعاد للمرة الأولى الساعة الثامنة صباحا ويعاد للمرة الثانية الساعة الخامسة عصرا من السبت إلى الأربعاء ويمكن أيضا متابعة الحلقات عبر منصة watch it الرقمية والتي يفضلها الملايين من المشاهدين حاليا.

أحداث الحلقات الأخيرة من مسلسل صوت وصورة

تظهر مفاجأة كبيرة عقب القبض على رضوى والتي تجسد دورها الفنانة حنان مطاوع في قضية قتل الدكتور عصام الصياد حيث تبين أنه كان متزوج عرفي من ماجدة المحامية والتي تربطها صلة قرابة بينها وبين زوجته نرمين لذلك كانت تحاول الإيقاع برضوى وتوريطها في القضية.

كما شهدت الأحداث محاولة عبد الغني عقب زواجة من سعاد والقبض على رضوى أخذ ابنته للعيش معهما وبالفعل يذهب إلى رضوى بقسم الشرطة ولكنها ترفض وتنهار بمجرد أن يصارحها بحقيقة نواياه وذلك من واقع تجاربها السابقة مع سعاد.

فريق عمل مسلسل صوت وصورة

موعد عرض مسلسل صوت وصورة الحلقات الأخيرة وفريق العمل أبرز تساؤلات الراغبين في متابعة أحداث المسلسل في العرض الثاني المسلسل من بطولة حنان مطاوع والفنان مراد مكرم والفنانة نجلاء بدر والفنانة عمرو وهبة والفنان وليد فواز والفنانة ولاء الشريف المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب وإنتاج شركة أورما للمنتج تامر مرتضى برعاية شركة المتحدة للخدمات الإعلامية.