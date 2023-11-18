السبت 18 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

غدا.. انطلاق عرض أولى حلقات مسلسل "زينهم" عبر قناة "on"

أحمد داوود مسلسل
أحمد داوود مسلسل زينهم

تبدأ غدا الأحد مجموعة قنوات on ومنصة watch it عرض أولى حلقات مسلسل زينهم الذي يخوض بطولته الفنان أحمد داوود.

 

تدور أحداث مسلسل “زينهم” فى إطار تشويقى لايت يدور حول شخصية "زينهم" التى يُجسدها الفنان أحمد داوود وهو طبيب شرعي في إحد المشارح.

ويستعرض أحداث المسلسل مواقفه العديدة مع جثث الموتى، مع إخفاء عمله عن عائلته نظرا لصعوبته.

مواعيد عرض مسلسل زينهم

مسلسل زينهم من المقرر عرض أولى حلقاته غدا الأحد وذلك عبر  قناة ON الفضائية فى تمام الساعة الثامنة مساء وتعاد بواقع مرتين في تمام الساعة الثانية صباحًا والثانية عشرة من ظهر اليوم التالي.

كما يعرض عبر قناة ON DRAMA بالإضافة إلى عرض الحلقات على منصة watch it الرقمية.

 

تردد قناة ON الفضائية

  • القمر الصناعي: Nilesat.
  • التردد: 11861.
  • معدل الترميز: 27500.
  • الاستقطاب: رأسي.
  • معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة ON DRAMA الفضائية

  • القمر الصناعى: النايل سات.
  • التردد: 11861.
  • معدل الترميز: 27500.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

 

أبطال وصناع مسلسل زينهم

مسلسل زينهم أعد له المعالجة والسيناريو والحوار محمد سليمان رفقة ورشة السيناريو والحوار مكونة من محمد فتحي عبد المقصود وعمرو مؤمن وعمر محمد الشحات ومأخوذ عن رواية اصدقائي الموتي شكرا للدكتور محمد جاب الله. 

والمسلسل إنتاج شركة اروما ستوديوز بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويخرجه يحيى إسماعيل.

 

ويخوض بطولة مسلسل زينهم عددا كبيرا من نجوم الفن وهم كل من:

  • الفنان أحمد داود
  • الفنانة سلمى أبو ضيف
  • الفنانة سلوى محمد علي
  • الفنان كريم قاسم
  • الفنانة يارا جبران
  • الفنان عماد رشاد
  • الفنان محمد أبو داوود
  • الفنانة هناء الشوربجى.
  • العمل مأخوذ عن كتاب "أصدقائى الموتى شكرا" للدكتور محمد جاب الله وتأليف محمد سليمان عبد المالك وشارك في الكتابة كل من (محمد فتحي عبد المقصود، عمرو مؤمن، عمر مدحت الشحات)إخراج يحيى إسماعيل.
منصة watch it watch it مسلسل زينهم زينهم محمد سليمان عبد المالك

مواد متعلقة

مخرج "شماريخ": "حددنا موعد طرح الفيلم قبل أحداث غزة"

تفاصيل برنامج حفل فرقة الإنشاد الدينى على مسرح الجمهورية

سامح حسين يعلن انضمامه لشبكة قنوات CBC

سعد الصغير يطالب بوسى باسترجاع مبلغ 200 ألف جنيه والتبرع بها لأهالى غزة

"صوت وصورة" لحنان مطاوع يواصل تصدره منصة واتش ات

الأحد.. مسرح الجمهورية يستضيف حفلًا لفرقة الإنشاد الديني

الأحد على "الحياة".. كاتم أسرار أحمد زكي يروي تفاصيل مكالمته مع مبارك

إيهاب فهمي: حريصون في "القومي للمسرح" على إحياء تراثنا الغنائي

الأكثر قراءة

الأزهر للفلسطينيين: لا تيأسوا فإن ثأركم عند الله وهو الغالب الذى لا يقهر

حماس: فقدنا الاتصال بمجموعات مكلفة بحماية المحتجزين الإسرائيليين

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون فى تل أبيب لإيقاف الحرب على غزة

الأهلى يفكّر فى معاقبة عاشور والشحات لاستبعادهما من المنتخب.. وتقرير "بيبو" الفيصل

"إلى مزبلة التاريخ".. هكذا رد المصريون على رسالة وداع "داليا زيادة"

مفتى الجمهورية يحذر: الاحتلال استهدف 192 مسجدًا فى غزة.. ويتعطش لمزيد من سفك الدماء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

اغتصاب الذاكرة.. تهويد التاريخ

وائل لطفي

هل تغتنم المقاومة الفرصة؟

ماجد حبته

إفاقة أوروبية محتملة

بسنت حسن

أنسنة القضية.. هى الحل

د. منى حلمى

عمرك يا ابنتى قصير

علي سعدة

عندما تحرص الزعامة على سلامة شعبها

أحمد الصغير

هى أشياءٌ لا تُشترى..!

جلال حمام

نتنياهو.. الرجل الخطأ فى المكان الخطأ

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

أهالى المحتجزين الإسرائيليين لدى "حماس" يعتصمون خارج مكتب نتنياهو

مصر تدين القصف الإسرائيلى لمدرسة الفاخورة بغزة: جريمة حرب تقتضى التحقيق والمحاسبة

"خارجية فلسطين": إخلاء الاحتلال مجمع الشفاء هو أبشع أشكال الإبادة الجماعية المتواصلة