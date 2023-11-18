غدا.. انطلاق عرض أولى حلقات مسلسل "زينهم" عبر قناة "on"

تبدأ غدا الأحد مجموعة قنوات on ومنصة watch it عرض أولى حلقات مسلسل زينهم الذي يخوض بطولته الفنان أحمد داوود.

تدور أحداث مسلسل “زينهم” فى إطار تشويقى لايت يدور حول شخصية "زينهم" التى يُجسدها الفنان أحمد داوود وهو طبيب شرعي في إحد المشارح.

ويستعرض أحداث المسلسل مواقفه العديدة مع جثث الموتى، مع إخفاء عمله عن عائلته نظرا لصعوبته.

مواعيد عرض مسلسل زينهم

مسلسل زينهم من المقرر عرض أولى حلقاته غدا الأحد وذلك عبر قناة ON الفضائية فى تمام الساعة الثامنة مساء وتعاد بواقع مرتين في تمام الساعة الثانية صباحًا والثانية عشرة من ظهر اليوم التالي.

كما يعرض عبر قناة ON DRAMA بالإضافة إلى عرض الحلقات على منصة watch it الرقمية.

تردد قناة ON الفضائية

القمر الصناعي: Nilesat.

التردد: 11861.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة ON DRAMA الفضائية

القمر الصناعى: النايل سات.

التردد: 11861.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

أبطال وصناع مسلسل زينهم

مسلسل زينهم أعد له المعالجة والسيناريو والحوار محمد سليمان رفقة ورشة السيناريو والحوار مكونة من محمد فتحي عبد المقصود وعمرو مؤمن وعمر محمد الشحات ومأخوذ عن رواية اصدقائي الموتي شكرا للدكتور محمد جاب الله.

والمسلسل إنتاج شركة اروما ستوديوز بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويخرجه يحيى إسماعيل.

ويخوض بطولة مسلسل زينهم عددا كبيرا من نجوم الفن وهم كل من: