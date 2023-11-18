مواعيد عرض مسلسل زينهم عبر شاشة قنوات ON ومنصة واتش إت

زاد البحث عن مواعيد عرض مسلسل زينهم قبل انطلاق أولى الحلقات عبر شاشة مجموعة قنوات on وذلك منذ عرض الإعلان التشويقي للمسلسل والبوستر الدعائي له حيث يتوقع محبي الدراما المصرية أن تدور رأحداث المسلسل في إطار نت التشويق والغموض والإثارة داخل عالم الطب الشرعي وثلاجات الموتى.

مواعيد عرض مسلسل زينهم عبر on

تبدأ شبكة قنوات ON E في عرض مسلسل الفنان أحمد داود الجديد زينهم يوم الأحد المقبل الموافق 19 نوفمبر 2023 وذلك في عدة أوقات مختلفة تتناسب مع شريحة كبيرة من مشاهدي المسلسلات المصرية حيث يعرض المسلسل في تمام الساعة الثامنة مساءا ويعاد في تمام الساعة الثانية صباحا والثانية عشر ظهر اليوم التالي عبر شاشة قناة ON.

ويعرض المسلسل عبر شاشة قناة ON Drama في تمام الساعة العاشرة مساءا وتعاد مرة أخرى في اليوم التالي الساعة العاشرة صباحا للمرة الأولى والساعة الخامسة عصرا للمرة الثانية بالإضافة إلى العرض عبر منصة watch it والتي يفضلها الكثيرين من المواطنين مؤخرا.

قصة مسلسل زينهم للفنان أحمد داود

تدور أحداث مسلسل الفنان أحمد داود الجديد زينهم المزمع عرضه غدا عبر شاشة مجموعة قنوات on خلال 30 حلقة في إطار اجتماعي مليء بالغموض والإثارة حيث يجسد دور طبيب شرعي يدعى زينهم ويدخل في مواقف كوميدية ومشاكل داخل ثلاجة حفظ الموتى وأثناء تشريح الجثث بسبب طبيعة عمله في المشرحة.

يتشوق عدد كبير من مشاهدي الدراما العربية في مختلف دول العالم إلى مشاهدة المسلسل الجديد والذي تم عرض البرمو الدعائي الخاص به عبر شاشة مجموعة قنوات شبكة أون إي خلال الأسابيع الماضية ولقيت رواجا كبيرا بين المواطنين.

فريق عمل مسلسل زينهم للفنان أحمد داود

يرغب قطاع عريض من الجمهور في معرفة مواعيد عرض مسلسل زينهم عبر on لمتابعة أحداثه المسلسل مأخوذ عن كتاب أصدقائي الموتى شكرا للدكتور محمد جاب الله ومعالجة وسيناريو محمد سليمان عبد المالك وإخراج يحيى إسماعيل المسلسل من بطولة أحمد داود وكريم قاسم وسلمى أبو ضيف ويارا جبران وأحمد الرافعي وسلوى محمد على وعماد رشاد ومحمد أبو داود وياسر عزت بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الفنانين وضيوف الشرف.

اقرأ أيضا

تفاصيل عرض مسلسل زينهم عبر أون