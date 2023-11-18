السبت 18 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مواعيد عرض مسلسل زينهم عبر شاشة قنوات ON ومنصة واتش إت

مسلسل زينهم
مسلسل زينهم

زاد البحث عن مواعيد عرض مسلسل زينهم قبل انطلاق أولى الحلقات عبر شاشة مجموعة قنوات on  وذلك منذ عرض الإعلان التشويقي للمسلسل والبوستر الدعائي له حيث يتوقع محبي الدراما المصرية أن تدور رأحداث المسلسل في إطار نت التشويق والغموض والإثارة داخل عالم الطب الشرعي وثلاجات الموتى.

مواعيد عرض مسلسل زينهم عبر on

تبدأ شبكة قنوات ON E في عرض مسلسل الفنان أحمد داود الجديد زينهم يوم الأحد المقبل الموافق 19 نوفمبر 2023 وذلك في عدة أوقات مختلفة تتناسب مع شريحة كبيرة من مشاهدي المسلسلات المصرية حيث يعرض المسلسل في تمام الساعة الثامنة مساءا ويعاد في تمام الساعة الثانية صباحا والثانية عشر ظهر اليوم التالي عبر شاشة قناة ON.

ويعرض المسلسل عبر شاشة قناة ON Drama في تمام الساعة العاشرة مساءا وتعاد مرة أخرى في اليوم التالي الساعة العاشرة صباحا للمرة الأولى والساعة الخامسة عصرا للمرة الثانية بالإضافة إلى العرض عبر منصة watch it والتي يفضلها الكثيرين من المواطنين مؤخرا.

مواعيد مسلسل ورق التوت عبر شاشة CBC ومنصة watch it

أحداث الحلقة الـ 26 من مسلسل صوت وصورة عبر شاشة dmc

قصة مسلسل زينهم للفنان أحمد داود 

تدور أحداث مسلسل الفنان أحمد داود الجديد زينهم المزمع عرضه غدا عبر شاشة مجموعة قنوات on  خلال 30 حلقة في إطار اجتماعي مليء بالغموض والإثارة حيث يجسد دور طبيب شرعي يدعى زينهم ويدخل في مواقف كوميدية ومشاكل داخل ثلاجة حفظ الموتى وأثناء تشريح الجثث بسبب طبيعة عمله في المشرحة.

يتشوق عدد كبير من مشاهدي الدراما العربية في مختلف دول العالم إلى مشاهدة المسلسل الجديد والذي تم عرض البرمو الدعائي الخاص به عبر شاشة مجموعة قنوات شبكة أون إي خلال الأسابيع الماضية ولقيت رواجا كبيرا بين المواطنين.

رمضان 2024.. تفاصيل مسلسل عتبات البهجة لـ يحيى الفخراني

أحداث الحلقة الـ 26 من مسلسل صوت وصورة عبر شاشة dmc

فريق عمل مسلسل زينهم للفنان أحمد داود

يرغب قطاع عريض من الجمهور في معرفة مواعيد عرض مسلسل زينهم عبر on لمتابعة أحداثه المسلسل مأخوذ عن كتاب أصدقائي الموتى شكرا للدكتور محمد جاب الله ومعالجة وسيناريو محمد سليمان عبد المالك وإخراج يحيى إسماعيل المسلسل من بطولة أحمد داود وكريم قاسم وسلمى أبو ضيف ويارا جبران وأحمد الرافعي وسلوى محمد على وعماد رشاد ومحمد أبو داود وياسر عزت بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الفنانين وضيوف الشرف.

اقرأ أيضا 

تفاصيل عرض مسلسل زينهم عبر أون

مواعيد عرض مسلسل زينهم عرض مسلسل زينهم مسلسل زينهم الفنان أحمد داود قناة on drama

مواد متعلقة

استمارة الصف الثالث الإعدادي 2024.. الرابط والخطوات

موعد امتحانات الترم الأول 2023-2024 وميعاد انطلاق الفصل الدراسي الثاني

مواعيد مسلسل ورق التوت عبر شاشة CBC ومنصة watch it

أحداث الحلقة الـ 26 من مسلسل صوت وصورة عبر شاشة dmc

حالة الطقس اليوم السبت 18-11-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية السبت 18-11-2023

أسعار الذهب اليوم السبت 18-11-2023 فى محلات الصاغة

مواعيد مباريات اليوم السبت 18-11-2023 والقنوات الناقلة

الأكثر قراءة

نعمة أم نقمة.. ماذا ينتظر أهالي غزة في الشتاء؟

استشهاد نحو 80 نازحًا فى مجزرة مدرسة الفاخورة شمال قطاع غزة

"عايزه تطرد إخواته من الشقة".. زوج يرفع دعوى نشوز ضد زوجته

بتهمة استعراض القوة.. الحبس عامين لـ 10 متهمين من عائلة واحدة

الأربعاء.. "الوثائقية" تعرض الجزء الثالث من "هيكل.. سيرة الأستاذ"

ماذا قدمت المنتخبات المتنافسة مع مصر في تصفيات المونديال؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

جاوز الظالم "نتن ياهو" المدى

محمد الفايدي

د. محمد الفايدى يكتب: حقيقة وزيف الوعى

حسين دعسة

الصفقة.. وحرامى جثث الشهداء!

سلمان إسماعيل

عودة عبداللطيف المناوي من «كوكب الزوحليقة»

د.كريمة الحفناوى

تحيا فنزويلا.. تحيا فلسطين

محمد عبدالعزيز

أبشركم.. ضمير العالم يستيقظ

صفاء النجار

هرموبولس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «3-3»

أشرف عبدالشافي

ماذا نحن فاعلون مع وجيه غالى.. يا غالى؟!.. من الأرشيف السرى للتطبيع

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات بالاختناق بصفوف الطلبة الفلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال بلدة العيسوية

مدفعية الاحتلال تجدد قصف البلدات الحدودية فى جنوب لبنان

الشرطة الأمريكية تعتقل 40 شخصًا بعد اقتحام متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين مبنى داخل جامعة ميشيجان