السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

رمضان 2024.. تفاصيل مسلسل عتبات البهجة لـ يحيى الفخراني

يحيى الفخراني
يحيى الفخراني

يواصل النجم الكبير يحيى الفخراني تحضيرات مسلسله الرمضاني الجديد “عتبات البهجة” والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024. 

وتجمع جلسات عمل مكثفة بين الفنان الكبير يحيى الفخراني والمخرج الكبير مجدي ابو عميرة للانتهاء من تحضيرات العمل وتحديد الأبطال المشاركين في المسلسل. 

وينتظر المخرج مجدي أبو عميرة انتهاء الكاتب والسيناريست مدحت العدل من كتابة حلقات المسلسل لبدء معاينة أماكن التصوير المختلفة استعدادا لانطلاق التصوير والمنتظر ان يكون خلال منتصف شهر ديسمبر المقبل. 

وعلمت الدستور أن المسلسل من المتوقع عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان المقبل وفقا الخريطة الدرامية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. 

تفاصيل وقصة مسلسل عتبات البهجة

و يجسد  النجم يحيى الفخراني  في مسلسل عتبات البهجة شخص تخطى الخمسين من عمره، توفيت زوجته منذ خمس سنوات ويعيش بمفرده، رغم أن لديه ولدًا في المرحلة الجامعية، لكنه غير مهتم بوالده، وابنة متزوجه لا تسأل عنه، وسط حالة من الذهول في ظل وجود التكنولوجيا الحديثة التي تسببت في وجود فجوة زمنية بين الآباء والأبناء.

عتبات البهجة

مسلسل "عتبات البهجة" للنجم يحيى الفخراني مكون من 15 حلقة، وهو أولى تجارب الفخراني في الدراما القصيرة، ومن المقرر تحديد موعد نهائي للتصوير خلال أيام. 

ويعود النجم يحيى الفخراني إلى السباق الرمضاني من جديد بعد فترة غياب طويلة دامت لعامين، بعد آخر أعماله مسلسل "نجيب زاهى زركش"، الذى تم عرضه في شهر رمضان 2021.

والمسلسل الجديد للفنان الكبير يحمل اسم "عتبات البهجة"، وهو مأخوذ من رواية للكاتب إبراهيم عبدالمجيد، وسيناريو وحوار مدحت العدل، وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل. 

يذكر أن عتبات البهجة كان مشروع فيلم سينمائي كان من المفترض أن يجمع النجم يحيى الفخراني الراحل فاروق الفيشاوي وكان يحمل اسم “قرفة بالزنجبيل” ولكن تم تأجيله عقب وفاة فاروق الفيشاوي ليظهر العمل للنور بعد سنوات مسلسل تليفزيوني. 

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