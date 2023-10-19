الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

يحيى الفخراني يخوض السباق الرمضاني بمسلسل "عتبات البهجة"

الفخراني
الفخراني

يعود الفنان الكبير يحيى الفخرانى إلى الدراما الرمضانية من جديد عقب غياب دام لعامين بعد آخر أعماله مسلسل "نجيب زاهى زركش" الذى تم عرضه في شهر رمضان 2021، وذلك من خلال تعاون فني مع المخرج مجدي أبو عميرة في عمل سيتم عرضه في شهر رمضان 2024 وهو من الأعمال قصيرة الحلقات.

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المسلسل الجديد للفنان الكبير يحمل اسم “عتبات البهجة”، وهو مأخوذ من رواية  للكاتب إبراهيم عبد المجيد وسيناريو وحوار مدحت العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، وقد تم الانتهاء من كتابتها بشكل كامل، استعدادًا لعرضها.

تفاصيل مسلسل عتبات البهجة

وقام المخرج مجدي أبو عميرة، بعقد عدة جلسات عمل مع الفنان يحيى الفخراني حتى يتم الوقوف على آخر الاستعدادات الخاصة بالعمل، من حيث طبيعة القصة والتفاصيل الانتاجية، خاصة وأن العمل يحتاج ميزانية جيدة ليخرج بأفضل شكل ممكن.

كما يعمل الفخراني وعميرة على الوقوف على التفاصيل النهائية لقائمة المشاركين في العمل والتي ستضم عدد كبير من الممثلين، حيث من المفترض أن ينضم المشاركين في المسلسل خلال الأيام المقبلة ليدخل في تصويره.

وكان قد أكد الفنان والنائب البرلماني يحيى الفخراني، أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، مع المستشار الألماني، أثلج صدره، خاصة فيما يتعلق بحماية الأمن القومي المصري وحدودنا وحقوقنا.

وتابع الفنان يحيي الفخراني، في كلمته بالجلسة الطارئة لمجلس الشيوخ: "ما أثلج صدري هو أنني حسيت بقرار الرئيس بحماية حدودنا وحقوقنا، واسترجعت بعض الألسنة التى كانت تعترض على تسليح الجيش المصري زيادة وزيادة، رأيى ربنا ما يجيب حرب، لكن دائمًا نبقى أزيد من غيرنا".

واختتم الفخراني بتأكيده على مساندة أعضاء مجلس الشيوخ، لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي لمساندة الشعب الفلسطيني من ناحية، والحفاظ على الأمن القومي المصري من ناحية أخرى.

يحيي الفخرانى الدكتور يحيى الفخراني الفنان القدير الدكتور يحيى الفخراني الفنان القدير يحيى الفخراني الفنان الكبير يحيى الفخراني

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