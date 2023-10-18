شيريهان: الفلسطينيون أصبحوا محرومين من الحق في الحياة

عبرت الفنانة شريهان، عن غضبها من القصف الإسرائيلي على مستشفى المعمداني في غزة والتي راح ضحيتها آلاف الشهداء، عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة "إكس".

شريهان: الفلسطينيون في إبادة جماعية

وكتبت شريهان قائلة: "حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ‏.. نكبة وكارثة إنسانية بكل ما تعنيه الكلمة، فلسطينيون في إبادة جماعية، فلسطينيون محرومون من الحق في الحياة من قبل عدوان مجنون وحشي لا عقل ولا منطق ولا قانون دولي له، ويجدد جرائمه الشنعاء التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصفها مستشفى المعمداني بغزة⁩، الاعتداء الوحشي الذي يعُد انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والأعراف الدولية بما فيها القانون الدولي الإنساني".