الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"الوطنية للإعلام" تؤيد موقف الرئيس السيسى تجاه القضية الفلسطينية

ماسبيرو
ماسبيرو

أكدت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، تأييدها للموقف الشجاع والصلب للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن إجهاض مخطط تهجير الأشقاء الفلسطينيين من أرضهم.

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وأشادت الوطنية للإعلام، بجهود الرئيس في الحفاظ على الحقوق القانونية والإنسانية للشعب الفلسطيني، والمساعي الحثيثة لوقف تلك الحرب، التي تؤدي إلى مخاطر كبيرة، تهدد عملية السلام في الشرق الأوسط، الذي طالما حافظت مصر على التزاماتها به.

وأكدت مواصلة دورها وواجبها الوطني، في تقديم المساندة الإعلامية للقضية الفلسطينية والأشقاء الفلسطينيين في مواجهة انحياز الإعلام الغربي، ودحض الأكاذيب، وتوضيح الحقائق من قتل وتدمير يرتكب فى حق الشعب الفلسطيني، والتأكيد على موقف مصر الثابت من القضية قيادة وشعبا، حتى يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.

كانت قد أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانًا صحفيًا لدعم تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي حول تطورات الأوضاع في غزة وجاء في البيان: "نثمن وندعم تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة واستمرار العدوان الإسرائيلي المؤسف الذي يستهدف العزل من المدنيين وبلغ استهداف المستشفيات ومراكز الإغاثة في مخالفة صارخة لكافة الأعراف والمواثيق الحقيقة والإنسانية وقواعد ومبادئ القانون الدولي".

وأضاف البيان: "أن موقف مصر الراسخ إنما ينطلق من ثوابت وطنية خالصة تجاه القضية الفلسطينية وبما يعمل على حماية الأمن القومي المصري وبسط السيادة الوطنية على كافة الأراضى المصرية أهمها وأولها وآخرها أرض الفيروز سيناء".

تفاصيل ما يحدث في قطاع غزة من مذابح 

ارتكب الاحتلال الإسرائيلي جريمة القصف المتعمد لأحد المستشفيات بقطاع غزة وهي الأهلي المعمداني، التي لجأ إليها آلاف الفلسطينيين بعد هروبهم قسرًا، الأمر الذي ترتب عليه سقوط عدد كبير من الضحايا والشهداء والمصابين من بينهم أكبر عدد من الأطفال.

اجتماع الهيئة الوطنية للإعلام اجتماع رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الهيئة الوطنية للإعلام الهيئة الوطنية للإعلام المحاليين للمعاش احتفال الهيئة الوطنية للإعلام بالمولد النبوي

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