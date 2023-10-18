الحداد لثلاثة أيام.. العدل جروب تتعاطف مع أهالينا في غزة

أعلنت شركة العدل جروب الدخول في حالة حداد لمدة ثلاثة أيام، بسبب الأحداث الدموية التي تحدث في فلسطين هذه الفترة .

ونشرت العدل جروب صورة فلسطين وكتبت عليها عبر حسابها بموقع "فيسبوك": "تُعلن شركة العدل جروب حالة الحداد على أرواح الشهداء لمدة ثلاثة أيام، جراء ما حدث ويحدث كل يوم تجاه أشقائنا في فلسطين".

محمد العدل عقب تأجيل القاهرة السينمائي: المهرجانات لتبادل وجهات النظر

شارك المنتج محمد العدل، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” منشور للحديث عن أهمية وجود المهرجانات في ظل الظروف التي يشهدها العالم، خاصةً بعد إلغاء مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ44.

وشارك العدل منشور عبر حسابه الرسمي على فيسبوك قائلًا: "المهرجانات السينمائية مش حفلات وكرنڤالات وريد كاربت، المهرجان ورش عمل وندوات وتطوير ودعم مشروعات الشباب ولقاءات بين سينمائي العالم وعروض أفلام فنية مهمة وحوارات وتعرف على الآخر وتبادل وجهات النظر".

بيان نقابة الممثلين

كانت قد أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانًا صحفيًا لدعم تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول تطورات الأوضاع في غزة وجاء في البيان: "نثمن وندعم تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة واستمرار العدوان الإسرائيلي المؤسف الذى يستهدف العزل من المدنيين وبلغ استهداف المستشفيات ومراكز الإغاثة في مخالفة صارخة لكافة الأعراف والمواثيق الحقيقة والإنسانية وقواعد ومبادئ القانون الدولي".

وأضاف البيان: "أن موقف مصر الراسخ إنما ينطلق من ثوابت وطنية خالصة تجاه القضية الفلسطينية وبما يعمل على حماية الأمن القومى المصرى وبسط السيادة الوطنية على كافة الأراضى المصرية أهمها وأولها وآخرها أرض الفيروز سيناء".

كانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت ارتفاع عدد الشهداء لأكثر من 500 شهيد جراء قصف الاحتلال مستشفى المعمداني في غزة، قبل قليل، وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية".