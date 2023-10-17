الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

دياموند بوعبود: قصة "حسن المصرى" إنسانية تصل إلى قلب الجمهور ببساطة

فيلم حسن المصري
فيلم حسن المصري

قالت الفنانة دياموند بوعبود إن قصة فيلم "حسن المصري" إنسانية وليست أكشن فقط، فالموضوع الذي يتناوله العمل يصل إلى قلب الجمهور ببساطة، فالعمل ملىء بالنجوم المميزين، وتم تصويره في لبنان، ويُظهر شكلا جميلا ورائعًا لجمال لبنان بطريقة معتمدة على تفاصيل جيدة تم إخراجها على أيدي أستاذي ومعلمي في الدراسة ومخرج العمل سمير حبشي، الذي بذل مجهودا كبيرا لإخراجه على هذا الشكل الملفت.

وعن دورها، قالت دياموند، لـ"الدستور"، إنها تجسد شخصية جواري، وهي امرأة لديها شركة حراسات وتعرف بطل العمل حسن المصري، الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد حاتم، منذ سنوات عديدة عندما كانت تتواجد في مصر، لكن تحدث مشكلة كبيرة لها في بيروت لتقوم بالسفر إلى مصر لإخبار حسن بأن يسافر معها لبيروت ويساعدها في المشكلة التي حدثت لها، ويعمل معها في شركتها.

وأوضحت أن أكثر ما جذبها لتلك الشخصية هو أن الدور حقيقي، وهو يعبّر عن المرأة القوية العصامية، والتى لم تتخل عن عاطفتها ضمن الأحداث، بالرغم من أن طبيعة عملها من المفترض أن تجعلها قاسية، لكنها لم تفعل ذلك.

وعن كواليس التصوير وأصعب مشهد تم تصويره، قالت إن الكواليس كانت مميزة للغاية، وكان اللوكيشن بمثابة منزل ومن فيه عائلتها، لافتة إلى أن أصعب مشهد في الفيلم هو آخر مشهد، وقد استغرق العديد من الوقت للتصوير، ولكنه خرج بأفضل شكل ممكن، ومن شاهد العمل سيعلم عن ماذا أتحدث، فقد أرهقنا كثيرا لإخراجه على الشكل الذي خرج به، والحمد لله ردود الأفعال عليه كانت إيجابية للغاية.

وحول تعاونها مع أحمد حاتم، أوضحت: أعجبت بتمثيله وأدائه، فهو ممثل موهوب وذو شخصية مختلفة، وقد تحمل الكثير من الصعوبات، خاصة فى مشاهد الأكشن التى قدمها بطريقة احترافية، وأنا سعدت بالعمل معه وشعرت بأن بيننا كيمياء شديدة على الرغم من أن هذا العمل هو التعاون الأول لي معه، وأتمنى أن يتكرر في القريب.
 

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