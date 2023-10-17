مراد مكرم لـ"الدستور": سعيد بـ"حسن المصري".. وشخصيتي في الفيلم معقدة

قال الفنان مراد مكرم، إن علاقته بالفنان أحمد حاتم خلال أحداث فيلم "حسن المصري"، تتخلص بأنه يحرس نجلته بشكل يجعله يطمئن عليها من الضغوطات التي حوله.

وأشار "مكرم"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن قصة الفيلم تتناول تفاصيل حياتيه مهمة وظروف مختلف لا يعيشها إلّا القليلين، وهو ما يجعل العمل ملىء بالإثارة والتشويق، لافتًا إلى أن العمل جاءته عليه الكثير من ردود الأفعال الجيدة منذ طرحه للجمهور، ما جعله يشعر بالسعادة للاشتراك في هذا العمل المختلف في القصة والأحداث.

وعبر عن سعادته بإعجاب الجمهور بالعمل، والذي كانت مشاهده ممتعه وبها الكثير من الإصرار من جانبه وجانب صناعه خلال التصوير، ليخرج بأفضل بهذا الشكل، لافتًا إلى أن دوره ملىء بالتفاصيل المعقدة والسهلة في نفس الوقت، حيث امتزجت مشاعره في العمل بين الشر بسبب عمله في أعمال مشبوهه، والخير لما يحاول أن يقدمه لابنته من حماية ممن يحاول إيذاءها بسبب أعماله الخارجة عن القانون.

وحول التعاون مع حاتم وبوعبود، قال:"لديهما الكثير من التفاصيل التمثيلية التي تجذب الجمهور والممثلين حتى لمشاهدتهم، واالكواليس بيننا كانت ممتعة وأنا استمتعت بالعمل في الفيلم الجيد، الذي لم تبخل شركات إنتاجه بأي شيء ليكون العمل على أفضل ما يكون وينال استحسان الجمهور.

فيلم "حسن المصري" بطولة أحمد حاتم، دياموند عبود، مراد مكرم، فريال يوسف، إخراج اللبناني سمير حبشي، إنتاج شركات نيوسينشري وسينرجي وأفلام مصر العالمية ويونايتد بروس ستديوز وأوسكار للتوزيع والعرض، قصة نورا لبيب، سيناريو وحوار سمر طاهر.