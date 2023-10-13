"فوى فوى فوى" فى الصدارة.. منافسة شرسة بين 3 أفلام على الإيرادات

تنافست 3 أعمال سينمائية مساء أمس الخميس، في سباق الإيرادات اليومية، حيث تصدر فيلم "فوى فوى فوى" للفنان محمد فراج.

"فوى فوى فوى" يتصدر الإيرادات

وحقق فيلم "فوى فوى فوى" 503,307 ألف جنيه.

الفيلم ينتمي للكوميديا السوداء ويحكى قصة حسن حارس الأمن، الذى يعيش حياة فقيرة مع والدته، ويسعى للسفر خارج مصر عن طريق الانضمام لفريق كرة القدم للمكفوفين في إحدى بطولات كأس العالم في أوروبا، الفيلم مستوحى من أحداث حقيقية، وهو من تأليف وإخراج عمر هلال بطولة محمد فراج، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبدالعظيم، وحجاج عبدالعظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم وظهور خاص لبسنت شوقي.

حسن المصري بقصة رومانسية يحل ثانيًا في صراع شباك التذاكر المصري

وحقق حسن المصري 248,841 ألف جنيه.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والتشويق والإثارة، يجسّد أحمد حاتم، شخصية حسن، ويُلقّب بالمصري، لتواجده في لبنان، ولكن تحدث أزمة تقلب حياته رأسًا على عقب، ويحاول الخروج من تلك الأزمة، ولكنه يفاجأ بمشكلة كبيرة في حياته يحاول حلها، يشارك أحمد حاتم بطولة الفيلم، دياموند عبود، وفريال يوسف، ومراد مكرم، من إخراج اللبناني سمير حبشي.

محمد ممدوح في المركز الثالث في شباك التذاكر اليومي



وحقق فيلم وش في وش 234,481 ألف جنيه.

والفيلم بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، محمد شاهين، خالد كمال، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، بيومى فؤاد، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد على، وإخراج وليد الحلفاوي، وتدور الأحداث حول عائلتين تحدث بينهما مشاكل وتصل إلى طريق مسدود وذلك في إطار اجتماعى لايت.