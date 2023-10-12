الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الليلة.. محمد ثروت ونجله ضيفا الإعلامية منى الشاذلى على قناة ON

ثروت
ثروت

يحل المطرب محمد ثروت، اليوم الخميس، ضيفًا في برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة ON، ويرافقه الفنان والمخرج أحمد ثروت، وخطيبته لمى الشواربي.

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تفاصيل حلقة محمد ثروت والشاذلي

وخلال الحلقة، يتحدث أحمد ثروت للمرة الأولى عن تفاصيل إصابته بمرض نادر في فبراير الماضي يُعرف باسم "متلازمة ميلرفيشر"، والذي أدى إلى فقدانه القدرة على الحركة والمشي، واضطره لاستخدام كرسي متحرك.

ووفقًا للبرومو الذي نشرته منى الشاذلي على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي، يقدم محمد ثروت وابنه أحمد أغنية "الغالي علينا غالي" خلال استضافتهما في برنامج "معكم" مع منى الشاذلي.

المطرب محمد ثروت يدعم فلسطين بأغنية القدس عربية

وفي السياق، أعلن المطرب محمد ثروت تضامنه مع الشعب الفلسطيني بعد العدوان على قطاع غزة وسقوط مئات الشهداء والجرحي.

ونشر “ثروت” عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي أغنية القدس عربية، معلقًا "القدس عربية، عربية اللغة وعربية الهوية، ومنبع الأديان، مين اللي سكت الكنائس والأذان، مين اللي زرع الأرض بالأحزان، جاوبني يا إنسان، كل الدعم والحب لإخواننا وأبنائنا في بلدنا الشقيق فلسطين.

أغنية "القدس عربية" غناء المطرب الكبير محمد ثروت، وكلمات الشاعر العظيم عبدالرحمن الأبنودي، وألحان الموسيقار جمال سلامة.

منى الشاذلي محمد ثروة الكنائس والأذان الرسمي

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