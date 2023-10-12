الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أحمد مكي يستعد للموسم الثامن من "الكبير أوي" رمضان 2024

الفنان احمد مكي مسلسل
الفنان احمد مكي مسلسل الكبير أوي

أيام قليلة تفصلنا عن دخول الأعمال المشاركة في الماراثون الرمضاني الجديد ٢٠٢٤، والذي سيشهد العديد من الأعمال المميزة والمتنوعة ما بين الدراما الاجتماعية والكوميديا، إلا أن الفنان أحمد مكي، كان من أوائل المنطلقين في التصوير لأحداث الموسم الثامن من مسلسله الشهير "الكبير أوي".

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وعلمت "الدستور"، أن العمل سيتناول العديد من التفاصيل الاجتماعية والأحداث التي شهدتها مصر خلال الفترة الحالية في إطار كوميدي للمواقف الشهيرة بطريقة أحمد مكي في الكبير اوي، حيث يجهز لحلقات مميزة تليق بمستوى العمل الذي أحدث نجاحًا كبيرًا لسنوات عديدة.

وصوَّر المخرج أحمد الجندي، عدة مشاهد من العمل في ديكور المزاريطة الأساسي للمسلسل وسينتقل لعدة مواقع تصوير خارجية خلال الأيام القليلة المقبلة. 

أبطال الكبير أوي

وشارك في بطولة الجزء السابع من مسلسل" الكبير أوي" كل من: أحمد مكي، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، ليلى عز العرب، محمد سلام، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، حسين أبو حجاج، مصطفى غريب، سماء إبراهيم، كمال أبو رية، ومن تأليف مصطفي صقر ومحمد عز الدين، ومن إخراج أحمد الجندي.

تفاصيل الموسم السابع من الكبير اوي مكي أحمد مكى الكبير أوي الكبير اوى احمد مكي الكبير اوي أحمد مكي بيومي فؤاد

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