الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

قناة "‏CBC" تنظم حفلًا لتكريم الإعلامى عمرو خليل اعرف التفاصيل

تكريم الإعلامي عمرو
تكريم الإعلامي عمرو خليل

أقامت قناة "CBC"، والعاملون بالقناة، حفلًا لتكريم الإعلامي عمرو خليل، وذلك بحضور الكاتب الصحفي بشير حسن، وذلك بعد انتقال الإعلامي عمرو خليل إلى قناة القاهرة الإخبارية بعد تقديم آخر حلقات برنامجه "من مصر" أمس الثلاثاء.

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تفاصيل احتفالية سي بي سي

شارك في حفل التكريم، الإعلامي جابر القرموطي، مقدم برنامج "مانشيت" على قناة ‏CBC.

وهنأ الكاتب الصحفي بشير حسن، رئيس قناة ‏CBC، الإعلامي عمرو خليل على انتقاله إلى قناة "القاهرة الإخبارية"، متمنيًا له خالص التوفيق في تجربته الجديدة بقناة القاهرة.

سي بي سي تعرض مسلسل "ورق التوت"

وتستعد قناة CBC الفضائية لعرض مسلسل جديد بعنوان "ورق التوت" والذي يخوض بطولته الفنان شريف سلامة وعدد من الفنانين الشباب.

ومن المقرر أن يعرض المسلسل حصريًا لأول مرة على قناة CBC بدءًا من يوم السبت المقبل الموافق 14 أكتوبر الجاري، وذلك من السبت حتى الأربعاء من كل أسبوع وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء عبر قناة CBC العامة، فيما يعرض المسلسل عبر قناة CBC دراما في تمام الساعة الحادية عشرة مساء.

كما تعرض حلقات مسلسل "ورق التوت" عبر منصة WATCH IT الرقمية بالتزامن مع عرض الحلقات عبر قناتي CBC وCBC دراما.

cbc CBC DRAMA cbc drama 2 - cbc sofra Cbc دراما Cbc سفرة cbc extra

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