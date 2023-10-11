تعرف على أبرز مراسلى "القاهرة الإخبارية" فى تغطية أحداث العدوان على فلسطين

يعيش مراسلو قناة القاهرة الإخبارية حالة معايشة صعبة للغاية خلال أداء واجبهم في تغطية الأحداث في فلسطين في ظل العدوان الغاشم من جيش الاحتلال، حيث يحاول مراسلو القناة أن يقدموا جهدا مضاعفا في ظل الحالة الصعبة للتغطية حاليا.

قناة القاهرة الإخبارية

وظهر أبطال القناة بكل شجاعه ليقدموا الشكل الصحيح والحقيقي للأخبار في فلسطين، خاصة في غزة والقدس.

فأظهرت مراسلة القناة منى عوكل حالة شجاعة كبيرة للغاية، فهي من أبرز المراسلات في الوطن العربي خاصة بعد ظهورها أمام الملايين من مشاهدي القناة التي شاهدوها تحت القصف خاصة عند برج فلسطين، وذلك على الهواء مباشرة، فنقلت الأحداث بشكل امتلأ بالشجاعة والقوة.

دانا أبو شمسية مراسلة القوة

كما اظهرت مراسلة القناة دانا أبو شمسية شراسة كبيرة دفاعا عن عملها، حيث وقفت أمام الصعوبات وتحدت الجميع للوصول إلى المعلومة ونقل الصورة الكاملة، فقد ظهرت وهي في عراك مع قوات الاحتلال لتقدم الصورة بشكل حقيقي ودائما ما تخرج بمكاسب كبيرة على قوات الاحتلال.

قوة ولباقة لبشير جبر

على نفس المنوال يقدم مراسل القناة بشير جبر تغطية متميزة واحترافية في فلسطين وبشكل لبق، فيقوم بالتشارك مع زملائه منى عوكل وولاء السلامين ودانا أبو شمسية في نقل الأحداث من أصعب المناطق حاليا في غزة والقدس وغيرها.

تبث قناة القاهرة الإخبارية على تردد 11747V عمودي، وتستعين بالعديد من الكوادر الشبابية الجديدة وتطلق جيلا جديدا من الإعلاميين في مواجهة تحديات نقل المعلومات بدقة والحقيقة بحيادية، إلى جانب نخبة من أبرز الإعلاميين منهم عادل حمودة واميمة تمام وجمال عنايت وغيرهم.

تضم القناة قائمة كبيرة من المذيعين والإعلاميين الكبار الذين يزينون الشاشة مع انطلاقتها الأولى، وهم: خيري حسن وجمال عنايت وعادل حمودة وحساني بشير وكمال ماضي ومحمد عبد الرحمن وأحمد أبو زيد وأحمد بشتو وهمام مجاهد ومحمد جاد وفادي غالي وتامر حنفى وأميمة تمام وجمانة هاشم وإيمان الحويزي ودينا زهرة ودينا سالم وآية لطفي وليلاس كافوزي وفيروز مكي ورغدة أبو ليلة ومارينا المصري ونهى درويش ورغدة منير وأمل الحناوي وليندا عبد اللطيف ومنى شكر ورشا عماد وهدي كمال وشيرين غسان وداليا أبو عميرة وآية الكفوري وشيماء الكردي وداليا نجاتي.

