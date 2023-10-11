الأربعاء 11 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تعرف على أبرز مراسلى "القاهرة الإخبارية" فى تغطية أحداث العدوان على فلسطين

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

يعيش مراسلو قناة القاهرة الإخبارية حالة معايشة صعبة للغاية خلال أداء واجبهم في تغطية الأحداث في فلسطين في ظل العدوان الغاشم من جيش الاحتلال، حيث يحاول مراسلو القناة أن يقدموا جهدا مضاعفا في ظل الحالة الصعبة للتغطية حاليا.

قناة القاهرة الإخبارية

وظهر أبطال القناة بكل شجاعه ليقدموا الشكل الصحيح والحقيقي للأخبار في فلسطين، خاصة في غزة والقدس.

فأظهرت مراسلة القناة منى عوكل حالة شجاعة كبيرة للغاية، فهي من أبرز المراسلات في الوطن العربي خاصة بعد ظهورها أمام الملايين من مشاهدي القناة التي شاهدوها تحت القصف خاصة عند برج فلسطين، وذلك على الهواء مباشرة، فنقلت الأحداث بشكل امتلأ بالشجاعة والقوة.

دانا أبو شمسية مراسلة القوة

كما اظهرت مراسلة القناة دانا أبو شمسية شراسة كبيرة دفاعا عن عملها، حيث وقفت أمام الصعوبات وتحدت الجميع للوصول إلى المعلومة ونقل الصورة الكاملة، فقد ظهرت وهي في عراك مع قوات الاحتلال لتقدم الصورة بشكل حقيقي ودائما ما تخرج بمكاسب كبيرة على قوات الاحتلال.

قوة ولباقة لبشير جبر

على نفس المنوال يقدم مراسل القناة بشير جبر تغطية متميزة واحترافية في فلسطين وبشكل لبق، فيقوم بالتشارك مع زملائه منى عوكل وولاء السلامين ودانا أبو شمسية في نقل الأحداث من أصعب المناطق حاليا في غزة والقدس وغيرها.

تبث قناة القاهرة الإخبارية على تردد 11747V عمودي، وتستعين بالعديد من الكوادر الشبابية الجديدة وتطلق جيلا جديدا من الإعلاميين في مواجهة تحديات نقل المعلومات بدقة والحقيقة بحيادية، إلى جانب نخبة من أبرز الإعلاميين منهم عادل حمودة واميمة تمام وجمال عنايت وغيرهم.

تضم القناة قائمة كبيرة من المذيعين والإعلاميين الكبار الذين يزينون الشاشة مع انطلاقتها الأولى، وهم: خيري حسن وجمال عنايت وعادل حمودة وحساني بشير وكمال ماضي ومحمد عبد الرحمن وأحمد أبو زيد وأحمد بشتو وهمام مجاهد ومحمد جاد وفادي غالي وتامر حنفى وأميمة تمام وجمانة هاشم وإيمان الحويزي ودينا زهرة ودينا سالم وآية لطفي وليلاس كافوزي وفيروز مكي ورغدة أبو ليلة ومارينا المصري ونهى درويش ورغدة منير وأمل الحناوي وليندا عبد اللطيف ومنى شكر ورشا عماد وهدي كمال وشيرين غسان وداليا أبو عميرة وآية الكفوري وشيماء الكردي وداليا نجاتي.
 

“القاهرة الإخبارية” القاهرة الاخبارية قناة قناة شبكة مراسلين مراسلي القاهرة الاخبارية

مواد متعلقة

"صوت الفن" تقاضي أمين الموجى بعد حجب أغانيه

وصلت لـ500 جنيه.. تراجع إيرادات فيلم "على الزيرو" لمحمد رمضان

خالد يوسف يصور "الإسكندرانى" على الكورنيش وفى قلعة قايتباى

كواليس حفل زفاف تامر عاشور ونانسى نور

أزمة "بحر الماس" بالاسكندرية السينمائي.. هل مُنع الفيلم من العرض؟

محمود عبدالمغني: راضي عن تجربة "شمس" وفيلم "درويلة" قصة مميزة

أحمد ثروت يروى تفاصيل مرضه فى برنامج معكم منى الشاذلى

تفاصيل الموسم الجديد من مسلسل "Lupin"

الأكثر قراءة

عاجل.. جيش الاحتلال يعلن قصف مواقع للقوات السورية ردا على إطلاق القذائف

عاجل.. الباز: تحريك أمريكا لحاملة طائرات يؤكد أن "طوفان الأقصى" هزت عرش الأمن الإسرائيلى

"خطة الشيطان".. تفاصيل مؤامرة نقل الفلسطينيين إلى سيناء

اتحاد منتجى الدواجن يعلن الأسعار الجديدة بعد التخفيض وموعد التنفيذ

ننشر أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن

ارتفاع التضخم السنوى لـ40.3%.. "الإحصاء" يرصد تغير الأسعار خلال عام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

فى مديح محمد راضى

إبراهيم داود

أوهام الكتابة وآليات السوق

وائل لطفي

الهروب إلى فلسطين

ماجد حبته

فى انتظار مكالمة بايدن

محاسن السنوسي

رسالة "الغريب" من غزة.. مصر غالية علينا ونقدّر موقفكم

جلال حمام

على قدر التضحيات.. تتحقق الإنجازات

محمد رفعت

أسبوع الضلال والتضليل!

سارة سعودي

كيف واجه الرئيس السيسى المرض الذى أرهق أكباد المصريين لسنوات؟

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

أولمرت يخرج عن صمته ويهاجم نتنياهو: ما نعيشه اليوم نتيجة الغطرسة

ورطة بايدن.. لماذا يخشى الرئيس الأمريكى استمرار التصعيد الإسرائيلى ضد غزة؟

السفيرة الإسرائيلية: ندرك حدودنا مع مصر.. ولم نطالب الفلسطينيين بالتوجه إلى سيناء