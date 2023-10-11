الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تغطية مباشرة 24 ساعة لـ"القاهرة الإخبارية" على منصة watch it

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

على مدار 24 ساعة تقوم قناة “القاهرة الإخبارية” ببث مباشر وحي للأحداث الجارية حتى اللحظة وذلك على قمر النايل سات، كما تمت إتاحة البث عبر منصه واتش ات بشكل مباشر.

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وتعتمد القاهرة الإخبارية على أحدث الأدوات التكنولوجية في البث وبأعلى تقنية ممكنة، عبر أكثر من كاميرا تتمركز في مدن دولة فلسطين الشقيقة، لتظهر الحدث كأول قناة معتمدة على نجاح مراسليها الذين أظهروا شجاعة كبيرة بوجودهم في قلب الحدث، على الرغم من الخطورة التي يعيشون فيها خاصه وأن البث انقطع مع هؤلاء المراسلين أكثر من مرة بسبب العدوان على غزة ومدن فلسطين من قبل العدوان الغاشم الذي استهدف المدنين.

مراسلي القناة في أغلب دول العالم

تقوم القناة ببث أحدث التفاعلات العالمية بترجمة خاصة وببث الأخبار بشكل مفصل وتدريجي، خاصة وأن القناة لديها مراسلين في قلب الحدث بأغلب دول العالم، لتكون القناة منبرا لمصر في كل بقاع العالم.

وانطلقت قناة "القاهرة الإخبارية" والتي تحمل شعار الدقة والصدق فى نقل الإخبار من قلب الحدث والتحليل والعمق في التناول لكافة الأحداث التي تشهدها كافة دول العالم.

واستعرض الإعلان الرسمي لقناة "القاهرة الإخبارية"، قائمة كبيرة من المذيعين والإعلاميين الكبار الذين يزينون الشاشة مع انطلاقتها الأولى، وهم: خيري حسن وجمال عنايت وعادل حمودة وحساني بشير وكمال ماضي ومحمد عبد الرحمن وأحمد أبو زيد وأحمد بشتو وهمام مجاهد ومحمد جاد وفادي غالي وتامر حنفى وأميمة تمام وجمانة هاشم وإيمان الحويزي ودينا زهرة ودينا سالم وآية لطفي وليلاس كافوزي وفيروز مكي ورغدة أبو ليلة ومارينا المصري ونهى درويش ورغدة منير وأمل الحناوي وليندا عبد اللطيف ومنى شكر ورشا عماد وهدي كمال وشيرين غسان وداليا أبو عميرة وآية الكفوري وشيماء الكردي وداليا نجاتي.
 

تردد قناة القاهرة الاخبارية 

وتعرض القناة على تردد القناة على القمر نايل سات ١١٧٤٧ معدل أفقي ٣ على ٤.

تردد القناة ومحمد عبد الرحمن وأحمد أبو زيد وأحمد بشتو وهمام مجاهد ومحمد جاد غالي وتامر حنفى وأميمة تمام وجمانة هاشم وإيمان الحويزي ودينا زهرة القاهرة الإخبارية قناة القاهرة الإخبارية

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