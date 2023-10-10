الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

كواليس حفل زفاف تامر عاشور ونانسى نور

تامر عاشور
تامر عاشور

يحتفل الفنان تامر عاشور، مساء اليوم الثلاثاء، بحفل زفافه على الإعلامية نانسي نور بأحد فنادق القاهرة، في السادسة مساء، بحضور مقتصر على الأقارب وعدد قليل من الفنانين.

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وعلم "الدستور" أن تامر عاشور حاول تقليل عدد الحاضرين ليقتصر على الأقارب فقط وعدد محدود من المطربين المقربين منه، والذين سوف يقدمون عددًا من الأغنيات مجاملة للعريس، كما سيقدم هو أغنية رومانسية جديدة يختص بها زوجته.

حفل زفاف تامر عاشور

ويجهز تامر لجمهوره برنامجًا فنيًا مميزًا في الحفل يضم العديد من أشهر أعماله الغنائية القديمة والحديثة، ومنها: "تيجي نتراهن" و"ده حكاية"، "باي باي"، "بقول عادي"، "عشت معاك حكايات"، "تسلم"، "هاجي على نفسي"، "خليني في حضنك"، "لو ناوي يرجع"، "بياعة"، "قولوله سماح"،"مكملناش"، "ذكريات كدابة"، وغيرها.

تامر عاشور نجم حفلات الأوبرا

وكان قد أكد مصدر مطلع بدار الأوبرا المصرية أن النجم تامر عاشور سيشارك لأول مرة في تاريخ مهرجان الموسيقى العربية، المقرر انطلاق فعاليات دورته الـ32 في الفترة ما بين 24 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر المقبل، على مسارح دار الأوبرا بمختلف المحافظات، تحت رعاية وزيرة الثقافة، الدكتورة نيفين الكيلاني، وبرئاسة الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، ويدير المهرجان المايسترو العالمي هانى فرحات.

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