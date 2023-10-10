الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

وصلت لـ500 جنيه.. تراجع إيرادات فيلم "على الزيرو" لمحمد رمضان

رمضان
رمضان

واصلت إيرادات فيلم “ع الزيرو” للفنان محمد رمضان، تراجعها لتصل إلى 483 جنيهًا فقط يوميًا، وأصبح قريبًا من وقف عرضه بدور العرض السينمائية.

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ويصارع “على الزيرو” عددًا من الأعمال السينمائية الأخرى التي تحقق نفس المستوى من الإيرادات والتي طرحت في السينما خلال موسم عيد الفطر المبارك، من بينها فيلم “بيت الروبي” و"مستر إكس".

أحداث فيلم “على الزيرو”

تدور قصة فيلم «ع الزيرو» في إطار إنساني ملىء بالتشويق والإثارة من خلال شخصية حمزة دراجون، يؤدي دوره محمد رمضان ويعمل في مجال الموسيقى، وبسبب مرض ابنه الوحيد، يخوض معارك متعددة حتى يجد نفسه مع عصابة تتاجر في الأعضاء البشرية.

على الزيرو بطولة عدد كبير من النجوم

يجمع فيلم «ع الزيرو» في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم بجانب محمد رمضان من بينهم نيللي كريم، جومانة مراد، إسلام إبراهيم، شريف دسوقي، بالإضافة إلى الطفل منذر مهران، من تأليف مدحت العدل وإخراج محمد جمال العدل.

تفاصيل حفل محمد رمضان في أسوان 

شهد حفل الفنان محمد رمضان في أسوان، والمقام على خشبة مسرح نادي أسوان الرياضي، حضورًا جماهيريًا كبيرًا، من قبل محبي ومتابعي رمضان، احتفالًا بمناسبة مرور خمسين عامًا على نصر أكتوبر المجيد.

وحرص "رمضان" على تهنئة الشعب المصري بمناسبة نصر أكتوبر، وأعرب عن سعادته بإحيائه حفلًا غنائيًا بهذه المناسبة في أسوان، ثم تابع تقديم أنجح أغنياته التي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير مثل "مافيا، أقوى كارت، كم بيبي كم".

بدأ "رمضان" الترويج للحفل منذ عدة أيام، وذلك عن طريق صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير "إنستجرام"، وكان آخرها فيديو قام بنشره استعدادًا للحفل.

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