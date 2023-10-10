الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

خالد يوسف يصور "الإسكندراني" على الكورنيش وفي قلعة قايتباي

أحمد العوضي
أحمد العوضي

يصور المخرج خالد يوسف، أحداث فيلمه الجديد "الإسكندراني" بطولة أحمد االعوضي، في عدد من المواقع الخارجية بمدينة الإسكندرية، استمرارا في إنهاء العمل الذي انطلق تصويره منذ حوالي أسبوعين.

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وعلمت "الدستور"، أن خالد يوسف يصور فيلمه الجديد في عدد من المناطق الخارجيو بالإسكندرية، حيث يصور على كورنيش البحر المتوسط وأمام قلعة قاتباي، وفي عدة شوارع مختلفة بعروس المتوسط.

فيلم “الإسكندراني” بطولة أحمد العوضي

وينتهي خالد يوسف من أعمال مونتاج المشاهد التي تم تصويرها في الإسكندرية بالتزامن مع تصوير المشاهد، على أن يستمر التصوير هناك لمدة ثلاثة أيام، قبل العودة للموقع الرئيسي في مدينة الإنتاج الإعلامي. 

واستخدم خالد يوسف لوكيشن مدينة الإسكندرية داخل مدينة الإنتاج، لتظهر وكأنها أحد شوارع ومحلات المدينة الساحلية، وقام بتغيير شكلها بشكل يتماشى مع الأجواء الشتوية في المدينة، حيث من المرجح أن يكون العمل ضمن الأفلام المعروضة خلال موسم الشتاء وتحديدًا إجازة منتصف العام الدراسي.

العمل يُجسد رواية الراحل أسامة أنور عكاشة، ونال المخرج خالد يوسف أحقية تصوير واستغلال الرواية في عمل سينمائي، بشرط عدم التغيير في السيناريو، وذلك بناءً على اتفاق مع ابنة الراحل "نسرين"، وبعدها انطلق في تصوير العمل مباشرة.

وخلال أحداث العمل، نجد أن بيومي فؤاد يظهر بشخصية "على الإسكندراني" وهو أحد تجار الإسكندرية الكبار، وأحمد العوضي يظهر بشخصية تدعى "بكر الإسكندراني"، وهو ابن بيومي فؤاد خلال الأحداث، ويدخل في عدة صراعات في حياته.

الفيلم بطولة أحمد العوضي، زينة، صلاح عبدالله، محمود حافظ، حسين فهمي، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف.

يعد الفيلم أول عمل يجمع بين الثنائي، خاصة بعدما نجح العوضي خلال المواسم الأخيرة من دراما رمضان بمسلسلات مثل "الاختيار" عبر شخصية هشام عشماوي، ثم مسلسل "ضرب نار" وقبله مسلسل "اللي ما لوش كبير" بشخصيات مثل الجابر والخديوي.

ويعيد فيلم "الإسكندراني" الفنان أحمد العوضي إلى شاشة السينما بعد تجارب مثل "هبوط اضطراري" و"عمهم".

الإسكندراني الإسكندرية خالد يوسف العوضي فيلمه فيلم الأسكندراني بطولة أحمد العوضي

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