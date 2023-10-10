"صوت الفن" تقاضي أمين الموجى بعد حجب أغانيه

أكد حسين مصطفى الحارس القضائى لشركة صوت الفن أن الموسيقار محمد الموجى سبق وتنازل عن حقوق الاستغلال المالى لألحانه لصالح شركة صوت الفن وتقاضى كافة حقوقه المالية عنها وبالتالى فليس لوريثه أمين الموجى أى حقوق أو مستحقات لدى شركة صوت الفن.

وأضاف حسين أن ما قام به أمين الموجى من غلق لبعض أغانى الفنان الكبير عبد الحليم حافظ على اليوتيوب بادعاء أن له مستحقات مالية فهو أمر مخالف للحقيقة ويعرضه للمساءلة القانونية ويعتبر تعدياً جسيماً على حقوق شركة صوت الفن وقد كلف السادة المحامين باتخاذ الاجراءات القانونية ضد أمين الموجى لوقف هذا الاعتداء ومطالبته بالتعويض اللازم عن الأضرار المادية والمعنوية التى أصابت الشركة.

ياسر قنطوش يكشف اسرار حجب اغاني الموجي

وكان المستشار القانوني ياسر قنطوش، محامي أمين الموجي نجل الموسيقار الراحل محمد الموجي، قد كشف أنه بدأ حجب عدد من أغاني الموجى على قنوات مزيكا بموقع يوتيوب، بناءً على الدعوى التى أقامها نجل الموسيقار خلال الفترة الماضية، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد مصطفى جابر، مدير شركة ستارز للإنتاج الفني، وشقيقه المنتج محسن جابر، وطالب فيها بحقه الشرعي فى استغلال ألحان وأغانى وموسيقى والده، والتى حصل عليها جابر من بعض ورثة الموسيقار الراحل وليس جميعهم.

وأضاف، فى بيان له اليوم، أن المحكمة الاقتصادية نظرت فى الدعوى التي أقامها أمين الموجي، وجاء نتيجتها حجب عدد من أغاني والده على قنوات شركة مزيكا بيوتيوب.