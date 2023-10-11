الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أفلام تم سحبها من دور العرض السينمائي بسبب ضعف الإيرادات

مرعي
مرعي

تعرضت عدد من الأعمال السينمائية خلال الأيام الجارية للسحب من دور العرض بعدما قدمت أداء ضعيف من حيث الإيراد اليومي، وكان آخرها فيلم “مرعي البريمو” للنجم محمد هنيدي.

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وسحب فيلم مرعي البريمو بطولة محمد هنيدي من دور العرض السينمائي، عقب تحقيقه إيرادات يومية ضعيفة أمس وصلت إلى 136 جنيهًا فقط، ليكون إجمالي الفيلم حوالي 17 مليون جنيه على مدار 9 أسابيع عرض بالسينما.

فيلم مرعي البريمو بطولة محمد هنيدي وغادة عادل، لطفي لبيب، محمد محمود، أحمد بدير، كريم سامي مغاوري، نانسي صلاح، تأليف إيهاب بليبل، إخراج سعيد حامد.

سحب فيلم شمس من دور العرض

وكان قد سُحب فيلم “شمس” للفنان محمود عبد المغني وعمرو عبد الجليل من دور العرض السينمائي، بعد تحقيقه إيرادات ضعيفة منذ أن تم طرحه في دور العرض السينمائي يوم 9 سبتمبر الجاري ليتم رفعه من السينمات بعد أسبوعين فقط من طرحه.

فيلم شمس بطولة عمرو عبدالجليل، محمود عبدالمغني، خالد الصاوي، أحمد بدير، علاء مرسي، هدى الأتربي، محمد سليمان، وهو من تأليف طلال الطريفي، سيناريو وحوار محمد القواشتي، إخراج معوض إسماعيل.

دخل فيلم دولارات دولارات في مرحلة الخطر والذي أنطلق عرضه منذ أسابيع في دور العرض السينمائي وذلك لضعف إيراداته في شباك التذاكر خلال الأيام الماضية.

ويأتي فيلم دولارات دولارات من بطولة الفنان نضال الشافعي وصلاح عبدالله وهالة فاخر ومدحت تيخا وراندا البحيري، ومنة فضالي ومحمود حافظ  وعلاء مرسي ومنير مكرم وغيرهم  ومن إخراج  محمد خضري.

ودخل فيلم "ع الزيرو" لمحمد رمضان دائرة الخطر وأصبح مهدّداً بالسحب من دور السينما قريباً، نظرًا لإيراداته الضعيفة، والتي بلغت في الليلة أقل من 1000 جنيه فقط.

فيلم "ع الزيرو" بطولة محمد رمضان، نيللي كريم، إسلام إبراهيم، جومانة مراد، شريف دسوقي، محمد لطفي، الطفل منذر مهران، وعدد من ضيوف الشرف، تأليف مدحت العدل، إخراج محمد العدل الشهير بـ"ماندو"، إنتاج جمال العدل وأحمد العدل.

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