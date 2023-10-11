مخرج "ليه تعيشها لوحدك" يقترب من إنهاء أعمال مونتاج العمل

دخل المخرج حسام الجوهري، في أعمال مونتاج فيلمه الجديد "ليه تعيشها لوحدك" لـشريف منير وخالد الصاوي، والذي من المرجح عرضه في شهر يناير المقبل.

وعلمت "الدستور"، أن المخرج قارب على إنهاء أغلب أعمال مونتاج فيلمه الجديد، والذي يتبقى له أيام قليلة وينتهي من أعمال تصويره، حيث توقف بسبب انشغال بطله شريف منير من تصوير عدد آخر من الأعمال الفنية.

دور شريف منير وخالد الصاوي في الفيلم

يجسد شريف منير خلال الأحداث شخصية طبيب، بينما يظهر خالد الصاوي بشخصية مريض سرطان خلال الأحداث.

فيلم ليه تعيشها لوحدك بطولة شريف منير، خالد الصاوي، سلمى أبوضيف، محمد رضوان، خالد عليش وآخرين، والعمل من إخراج حسام الجوهري.

أحدث أعمال شريف منير

من ناحية أخرى، ينتظر شريف خلال الفترة القادمة عرض فيلم السرب مع أحمد السقا، الذي انتهى من تصويره منذ فترة طويلة، من تأليف عمر عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال، كما دخل تصوير "بقينا اتنين"، المسلسل يضم مجموعة كبيرة من النجوم منهم رانيا يوسف وميمي جمال وعمرو وهبة ومن تأليف أماني التونسي وإخراج طارق رفعت، والذى سبق وقدم مع شريف منير مسلسله الأخير "إيجار قديم" وحقق المسلسل نجاحا كبيرا وقت عرضه.

وكانت آخر أفلام النجم شريف منير فيلم "يوم 13" وتدور أحداثه فى إطار من الرعب والتشويق، حول عز الدين (أحمد داود)، الذى يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارًا لم تكن فى الحسبان، ويعلم أن القصر مسكون، فيقرر العيش به قبل بيعه، لتقع العديد من الأحداث التشويقية التي تجمعه بأبطال العمل، حتى يكتشف حقيقة ما حدث في الماضي، وهو أول فيلم روائى عربى يعرض بتقنية 3d.

بينما شارك الفنان خالد الصاوي رمضان الماضي بـ4 أعمال مختلفة ومنها: مسلسل "الكتيبة 101"، ومسلسل "جت سليمة"، مسلسل "مذكرات زوج"، مسلسل "سره الباتع".