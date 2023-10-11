"ماتيجى نشوف" و"ألفريدو" يتصدران الأكثر مشاهدة فى مصر

عُرض خلال الأيام الماضية مسلسلا "ماتيجي نشوف" و"الفريدو " على منصة watch it، ومنذ الحلقة الأولي لكل منهما استطاعا أن يحققا نجاحًا كبيرًا، ويلتف حولهم المشاهد وتفاعل معهما رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل جيد، وينتظرون متابعة الحلقات القادمة بشغف، واليوم يتصدر المسلسلان قائمة الأكثر مشاهدة في مصر.

تفاصيل مسلسل “ماتيجي نشوف”

"ماتيجي نشوف" هي ثاني حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" المأخوذ عن كتاب للراحل مصطفى محمود يحمل نفس الاسم، وهي مكونة من 10 حلقات، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وورشته، حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح للمؤلف عمرو محمود ياسين، ومن إخراج محمد الخبيري ومن إنتاج أحمد عبدالعاطى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

المسلسل من بطولة هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبري، أحمد جمال سعيد، راندا عبدالسلام، وورشة الكتابة سارة مصباح وولاء أمين وإخراج محمد الخبيري.

"55 مشكلة حب" مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين على قناتي ON وON دراما.

وكذلك مسلسل "ألفريدو" ‎عن كتاب "55 مشكلة حب" للدكتور مصطفى محمود، بطولة النجمة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندا موسى، أمير شاهين، فتوح أحمد، روان الغابة، ياسمين بن داود، محمد السويسي، أحمد فريد، عابد عنان، إنجي كيوان، محسن صبري.

"الفريدو" للمؤلف عمرو ياسين، وإخراج عصام نصار، الشركة المتحدة، شركة آرت ميكرز للمنتج أحمد عبدالعاطي.

تعرض حكاية "ماتيجي نشوف" يوميًا، من الأحد إلى الخميس عبر شاشة on، في الساعة 8 مساء، بينما يعاد عرض الحلقة الساعة 2 صباحًا والساعة 12 ظهرًا، بينما تعرض الحلقة على شاشة قناة ON دراما في الساعة 10 مساء والإعادة الساعة 10 صباحًا والساعة 5 مساء، فضلًا عن عرض الحلقات على منصة watch it الإلكترونية.