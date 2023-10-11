حفل تامر عاشور وبهاء سلطان وعايض فى "الكويت" كامل العدد

أعلن القائمون على مهرجان "ليلة عمر الغنائي" في دورته الثانية عن نفاد تذاكر الحفل الغنائي الذي من المقرر أن يحييه نجوم الوطن العربي النجم تامر عاشور والنجم بهاء سلطان والنجم عايض، غدًا الجمعة، في قاعة "أرينا الكويت".

حفلة بهاء سلطان كامل العدد فى الكويت

وجاء إقبال محبي ومعجبي النجوم الثلاثة علي شراء التذاكر بكثافة فور طرحها للبيع وقبل موعد الحفل بثلاثة أيام أعلن المسئولون عن الحفل نفاد كافة التذاكر التي تم طرحها في وقت قياسي ليرفعوا لافتة “كامل العدد".

بهاء سلطان يحيي حفلًا في مدينة العلمين

وفى سياق آخر، قال بهاء سلطان، إن مدينة العلمين الجديدة جميلة جدًا وتطورت بشكل كبير، معقبًا: "تهت فيها لأن أول مرة آجي هنا".

وأضاف، خلال حواره لبرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية: "الجمهور هو سبب نجاحي.. ويارب اللي موجودين في الحفل يكونوا انبسطوا.. وقبل الحفل بكون جاهز مع فرقتي".

وتابع: "بحضّر لأغنية جديدة هتنزل خلال الفترة المقبلة".

أحيا الفنان بهاء سلطان، حفلًا غنائيًا بمدينة العلمين، رفع شعار كامل العدد، ضمن مهرجان العلمين الجديدة 2023، وقدم بهاء سلطان خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه مثل “الواد قلبه بيوجعه، براحة يا شيخة وتعالى ادلعك”، وغيرهما.