الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تتبنى حملة للتبرع بالدم للفلسطينيين

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، اليوم الأربعاء، عن تبنيها حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني.

وتنطلق الحملة في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به الشركة، وذلك من خلال المشاركة في الخدمات المجتمعية على جميع الأصعدة.

وتهدف الحملة إلى جمع كميات كبيرة من الدم لتوفيرها للمستشفيات الفلسطينية، التي تعاني من نقص حاد في مخزون الدم.

تأتي هذه الحملة في إطار الجهود المصرية المتواصلة لدعم الشعب الفلسطيني، وتعزيز التضامن العربي معه.