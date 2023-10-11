الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

العرض العالمى الأول لفيلم انصراف للمخرجة جواهر العامرى فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

بوستر فيلم انصراف
بوستر فيلم انصراف

أعلنت الشركة المنتجة للفيلم القصير "انصراف" عن انتهاء المخرجة جواهر العامري من مراحل الإنتاج للفيلم، الذي يتناول قضايا الاستقلالية والتبعية، على أن يكون عرضه العالمي الأول في الدورة المقبلة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نوفمبر.

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تفاصيل قصة فيلم انصراف

انصراف هو الفيلم القصير الثالث للعامري، فيلمها السابق مجالسة الكون كان جزءًا من الفيلم الطويل بلوغ الذي يتكون من أفلام قصيرة شاركت فيه بالتعاون مع 4 مخرجات سعوديات، وكان عرضه العالمي الأول في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في 2021، وحينها كان الفيلم يعتبر حدثًا بالغ الأهمية في إطار سينما المرأة العربية، وحاليًا أصبح متاحًا على شاهد، إحدي المنصات الريادية التي تقدم المحتوى العربي. أخرجت العامري أيضًا الفيلم القصير الفائز بالجوائز سعدية سابت سلطان (العرض العالمي الأول في مهرجان أفلام السعودية 2019)، كما أنتجت الفيلم السعودي القصير من يحرقن الليل.

فيلم "انصراف" يحكي قصة فتاة مراهقة تحمل اسم الجادل (رجاء)، تجد نفسها مضطرة إلى التعامل مع حزنها بعد وفاة صديقتها المقربة، عندما تضطر للمشاركة في نشاط يتعلق بتكفين الموتى في مدرستها، بينما تشاهد صديقتها تُكفَّن، تُستفَزّ، لتقود اعتراضًا مفاجئًا كشكل من أشكال التمرد، فريق التمثيل في الفيلم سعودي، ويضم غادة عبود ورجاء وعائشة الرفاعي وسعدة الزهراني.

بعد العرض العالمي الأول لفيلم انصرف في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، من المقرر أن يحظى فيلم "انصرف" بجولة عروض في المهرجانات الدولية خلال 2024.

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