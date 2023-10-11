مدير مهرجان القاهرة السينمائي يكشف لـ "الدستور" حقيقة تأجيله

كشف المخرج أمير رمسيس، مدير مهرجان القاهرة السينمائي، عن إمكانية تأجيل الدورة المقبلة من مهرجان القاهرة السينمائي، بسبب الأحداث الجارية التي تمر بها الأراضي الفلسطينية، والأوضاع السياسية التي تحيط بالمنطقة العربية.

وتابع رمسيس، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "لا يوجد أي حديث عن تأجيل مهرجان القاهرة السينمائي في الوقت الحالي، خاصًة أن الوقت المتبقي على إقامة المهرجان مبكر جدًا، متبقي حوالي شهر ونصف، ونحن نعمل على مراقبة الوضع وتطور الأحداث، لذا من الصعب الحديث عن تأجيل في الوقت الحالي".

وأضاف مدير مهرجان القاهرة السينمائي: "فكرة إن حد يتوقع استمرار الحرب حتى وقت إقامة المهرجان، يعني أن هناك إبادة للشعب الفلسطيني، وليست حرب، لذا من الصعب استمراراها واستمرار العنف الذي يحدث في حق الفلسطينيين، حتى وقت المهرجان، إلا أننا نتمنى أن انتهاء هذه الأحداث بسلام".

وعن حقيقة وجود لافتة في المهرجان تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، قال: "بعيدًا عن الإشارات المرتبطة بالحدث في لحظتها، نحن مهتمين بالقضية الفلسطينية في المهرجان من خلال الأفلام، والضيوف الفلسطينيين متواجدين أيضًا في المهرجان، واهتمامنا بالقضية الفلسطينية وحقهم في أرضهم غير مربوط بحدث، والقضية الفلسطينية حاضرة في المهرجان من قبل أي حدث".

أفلام فلسطينية تشارك في هذه الدورة من مهرجان القاهرة السينمائي

يُعرض مهرجان القاهرة السينمائى ضمن فعاليات دورته الـ٤٥، المقرر إقامتها خلال الفترة من ١٥ إلى ٢٤ نوفمبر المقبل، ٢٤ فيلمًا مصريًا وعربيًا، تمثل قرابة ٢٥٪ من برنامج المهرجان.

يشارك الفيلم الفلسطيني «بيت فى القدس» من إخراج مؤيد عليان، الذى عُرض عالميًا للمرة الأولى فى مهرجان «روتردام» السينمائي الدولى، فى قسم «عروض منتصف الليل».

ويعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولى أحد أعرق المهرجانات فى العالم العربى وإفريقيا والأكثر انتظامًا، وينفرد بكونه المهرجان الوحيد فى المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن «الفئة A» بالاتحاد الدولى للمنتجين فى براسليس بفرنسا «FIAPF».