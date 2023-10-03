24 فيلمًا مصريًا وعربيًا فى الدورة الـ45 لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى

يُعرض مهرجان القاهرة السينمائى ضمن فعاليات دورته الـ٤٥، المقرر إقامتها خلال الفترة من ١٥ إلى ٢٤ نوفمبر المقبل، ٢٤ فيلمًا مصريًا وعربيًا، تمثل قرابة ٢٥٪ من برنامج المهرجان.

وتتعدد تلك الاختيارات بين أفلام تعرض لأول مرة عالميًا فى المهرجان، وأفلام عربية شاركت فى مهرجانات سينمائية عالمية، وحازت استحسان الجمهور والنقاد، وذلك حرصًا من إدارة المهرجان على إتاحة الفرصة لجمهوره الكبير للاطلاع على أحدث الإنتاجات السينمائية المصرية والعربية.

وحسب إدارة المهرجان، فإن الأفلام المصرية والعربية المؤكدة حتى الآن فى المسابقة الرسمية، هى ٤ أفلام عربية، أبرزها فيلم المخرج المغربى الكبير فوزى بن سعيدى الأحدث «الثلث الخالى»، الذى تم عرضه عالميًا للمرة الأولى فى قسم «نصف شهر المخرجين» بمهرجان «كان» السينمائى.

ويعرض المهرجان عالميًا لأول مرة الفيلم اللبنانى «أرزة»، من إخراج ميرا شعيب وبطولة دياموند أبوعبود، إلى جانب فيلم «وحشتينى»، وهو الفيلم الأول للمخرج المصرى السويسرى تامر رجلى، وتدور أحداثه بين القاهرة والإسكندرية، من بطولة النجمة الفرنسية فانى أردانت، والفنانة اللبنانية متعددة المواهب نادين لبكى.

ويشارك أيضًا الفيلم الإماراتى الهندى «الباص الأصفر»، وهو من إخراج ويندى بينراز وبطولة كندة علوش، ويعد أول إنتاج أصلى لمنصة «أو إس إن»، وعُرض عالميًا لأول مرة فى مهرجان «تورونتو» السينمائى الدولى هذا العام.

أما فى مسابقة الأفلام الوثائقية، فسيُعرض فيلمان عربيان فى عرضهما العالمى الأول، وهما «سيلما» لهادى زكاك، الذى يدور حول ذكريات المخرج وأهالى مدينته عن السينما فى مدينة طرابلس، و«سمر.. قبل آخر صورة» للمخرجة المصرية آية يوسف، الذى تدور أحداثه بين القاهرة ودبى، حيث تحاول البطلة إعادة بناء حياتها بعد تعرضها لاعتداء من قبل شريكها السابق.

كما يشارك فى المسابقة ذاتها الفيلم السورى «تحت سماء دمشق»، من إخراج طلال ديركى وهبة خالد وعلى وجيه، بعدما شارك فى مهرجان برلين هذا العام، وكذلك الفيلم الفلسطينى «الوعود الثلاثة» ليوسف السروجى، الذى عُرض عالميًا لأول مرة فى مهرجان «فيزيون دو ريل».

وبالنسبة لمسابقة «آفاق السينما العربية»، يشارك فيها الفيلم السعودى «إلى ابنى»، وهو من بطولة وإخراج ظافر العابدين، وتدور قصته حول أب وابن سعوديين يعودان إلى المملكة العربية السعودية بعد فترة طويلة من العيش فى المملكة المتحدة.

ويفتتح المسابقة الفيلم اللبنانى الوثائقى «رقص على حافة البركان» لسيريل عريس، الذى تدور أحداثه حول ظروف صناعة فيلم «كوستا برافا» للمخرجة منية عقل.

كما تتضمن المسابقة ٣ أفلام أخرى، هى «ميسى بغداد» من إخراج المخرج العراقى البلجيكى سهيم عمر خليفة، والفيلم الأحدث للمخرج المغربى هشام العسرى «مروكية حارة»، وأخيرًا الفيلم اليمنى المرشح للأوسكار هذا العام «المرهقون» لعمرو جمال.

وتشهد مسابقة الأفلام القصيرة عرض ١٠ أفلام مصرية وعربية، ٧ منها فى عروضها العالمية الأولى، وهى «أمانة البحر» للمصرية هند سهيل، و«زيارة ع الحارة» للأردنى سامر البطيخى، و«ماء يكفى للغرق» للمصرى جوزيف عادل، و«نهار عابر» للسورية رشا شاهين، و«عقبالك يا قلبى» للمصرية شيرين دياب، و«انصراف» للسعودية جواهر العامرى، و«غنينا قصيدة» للفسلطينية آنى سكاب.

إضافة إلى ذلك تشارك ٣ أفلام عُرضت فى مهرجانات سينمائية عالمية، وهى «عيسى» للمخرج المصرى مراد مصطفى، الذى عُرض فى قسم «أسبوع النقاد» بمهرجان «كان»، و«أنا يا بحر منك» للبنانية فيروز سرحال، الذى عُرض فى مهرجان «شانجهاى» السينمائى الدولى، و«إذا الشمس غرقت فى بحر الغمام» للمخرج اللبنانى وسام شرف، الذى شارك فى مهرجان «فينيسيا» هذا العام.

كما يشارك الفيلم الفلسطينى «بيت فى القدس» من إخراج مؤيد عليان، الذى عُرض عالميًا للمرة الأولى فى مهرجان «روتردام» السينمائى الدولى، فى قسم «عروض منتصف الليل».

ويعد مهرجان القاهرة السينمائى الدولى أحد أعرق المهرجانات فى العالم العربى وإفريقيا والأكثر انتظامًا، وينفرد بكونه المهرجان الوحيد فى المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن «الفئة A» بالاتحاد الدولى للمنتجين فى براسليس بفرنسا «FIAPF».