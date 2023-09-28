الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"بوست" آثار الجدل.. آخر تطورات أزمة انفصال شريف منير ولورا عماد

الفنان شريف منير
الفنان شريف منير

أثار الفنان شريف منير، الجدل من جديد، بعد إعلان خبر انفصاله عن زوجته لورا عماد، والتي تزوجها منذ 20 عامًا بعد وفاة زوجته الأولى إثر إصابتها بالسرطان.

قرار شريف منير بالانفصال عن زوجته، آثار الدهشة لدى الكثيرين، ونشر ذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، ولكن سرعان مع تراجع وحذف المنشور، وهو ما جعل لورا ترد على ذلك من خلال بيان، مستغربة كيف فعل ذلك عبر الإنترنت ولم يخبرها شخصيًا بهذا القرار.

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تفاصيل العلاقة بين شريف منير وزوجته لورا عماد مليئة بالغموض، خاصة وأن نجلته أسما تجاهلت كل هذه التفاصيل تماما ولا تتحدث عنها، بل تعيش في دبي هذه الفترة وتقوم بعمل الكثير من الإعلانات التي جاءتها عقب حلاقة شعرها بطريقة أثارت هي الأخرى الجدل.

محاولات للصلح بين شريف منير وزوجته

وهناك العديد من الأصدقاء، يحاولون الصلح بين شريف ولار، خاصة أن بناتهما دخلا في حالة حزن شديدة بسبب ما آلت إلية الامور، ومن المفترض أن يعود الثنائي لبعضهما خلال الأيام المقبلة، خاصة وأن المشاكل بينهما ليست بالكبيرة وأغلبها اختلاف في وجهات النظر.

لورا عماد، شار كت في العديد من الأعمال الفنية منها «سوق المتعة»، ومسلسل «الرجل الآخر»، لتتزوج بعدها بالفنان شريف منير، بعد وفاة زوجته الأولى ناهد بعد معاناتها مع المرض.

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