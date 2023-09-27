"من فضلكم بلغوا عنه".. داليا البحيرى تُحذر متابعيها من حساب مزيف باسمها

حذرت الفنانة داليا البحيري متابعيها من حساب مزيف ينتحل شخصيتها على موقع "فيس بوك".

داليا البحيري تستنجد بجمهورها

ويحمل الحساب المزيف على فيس بوك اسمها وصورتها، وهو الأمر الذي جعل داليا البحيري تنشر صورة من الحساب المزيف عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "من فضلكوا بلغوا.. هذا ليس حسابي".

“أولاد حريم كريم” آخر أعمال داليا البحيري

جدير بالذكر أنه يعرض لداليا البحيري حاليًا، فيلم «أولاد حريم كريم» وهو الجزء الثاني من الفيلم الشهير.

ويشارك في الجزء الثاني من الفيلم عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم مصطفى قمر، وبسمة، وداليا البحيري، وعلا غانم، وخالد سرحان، وعمرو عبدالجليل، وتيام مصطفى قمر، ورنا رئيس، وهنا داود، وعدد من الوجوه الجديدة، والعمل من تأليف زينب عزيز، وإخراج علي إدريس.

فيلم "أولاد حريم كريم" يعد استكمالًا لنجاح فيلم "حريم كريم" الذى عرض منذ 18 عامًا وتحديدًا فى عام 2005 ودارت أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.

داليا البحيري تشارك في العرض المسرحي “سيدتي أنا”

يذكر أن داليا البحيري تشارك في بطولة مسرحية "سيدتى أنا"، والذي يشارك فيها عدد من الفنانين أبرزهم نضال الشافعي، وفريد النقراشي، وعدد من الفنانين، ورؤية وإخراج محسن رزق.

وأعربت الفنانة داليا البحيري في بيان صحفي، عن سعادتها البالغة بالوقوف أمام الفنان نضال الشافعي في مسرحية "سيدتي أنا" على خشبة المسرح القومي، قائلة: "بجد نضال ممثل شاطر جدًا، سعيدة ومبسوطة جدًا بأني أقف معه على المسرح".