الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مواعيد عرض وإعادة مسلسل ألفريدو لإلهام شاهين وأحمد فهمي

الفريدو
الفريدو

حقق مسلسل “الفريدو” للنجمة إلهام شاهين والفنان أحمد فهمي حالة رواج جماهيري كبير، بعدما استطاع حصد ملايين المشاهدات عقب عرض أولى حلقاته، والتي اتسمت بالتشويق والغموض والدراما الاجتماعية المبنية على قصة جديدة بشكل مميز، وهو ما جعل الجمهور يبحث عن أماكن وتفاصيل مواعيد عرض الحلقات الجديدة من المسلسل الذي عرض منه إلى الآن، 3 حلقات فقط.

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مواعيد مسلسل الفريدو على قناة اون 

تعرض الحلقة الرابعة والحلقات المقبلة من مسلسل الفريدو، على قناة ON  الساعة 8 مساء، والإعادة الساعة 2 صباحًا والساعة 12 ظهرًا، كما تعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء والإعادة الساعة 10 صباحاً والساعة 5 مساء.

قصة مسلسل الفريدو وعدد حلقاته وابطاله

المسلسل الجديد “الفريدو مأخوذ” من كتاب “55 مشكلة حب” للدكتور مصطفى محمود ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين.

المسلسل الجديد الفريدو من تأليف عمرو محمود ياسين وورشته حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار، وبطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندا موسي، أمير شاهين، فتوح أحمد، روان الغابة، ياسمين بن داود، محمد السويسي، أحمد فريد، عابد عنان، إنجي كيوان، محسن صبرى وعدد آخر من الفنانين.

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وفي تصريحات صحفية خاصة لـ “الدستور”، تحدثت إلهام شاهين عن التجربة وقالت: "الحكاية تتحدث عن الحب بكل أنواعه وليس فقط الحب الذي يجمع بين الرجل والمرأة،  فهناك الكثير من أشكال العلاقات والحب من بينها حب الأهل والأصدقاء، لذا ستكون هذه الحكاية تتحدث عن الحب ولكن بشكل جديد وغير تقليدي".

وتوجهت إلهام شاهين بالشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي تعمل دائمًا على إتاحة الفرص للشباب وتسببت في طفرة كبيرة في مجال الدراما خاصةً بعودة مسلسلات الأوف سيزون.

الفريدو مسلسل الفريدوعلى الفريدو مسلسل أولى حلقات الفريدو إلهام شاهين أحمد فهمي

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