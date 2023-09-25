نادى سينما الأوبرا يعرض "جروب الماميز" لروبي ويسرا اللوزي

يعرض نادي سينما الأوبرا فيلم جروب الماميز بطولة يسرا اللوزى، روبى، دارين حداد، محمود حافظ، محمد ثروت وحازم إيهاب، تأليف إيهاب بليبل، إنتاج محمد رشيدى.

ويعقب الفيلم ندوة تستضيف كل من المخرج عمرو صلاح، السيناريست غادة عبدالعال وتديرها هبة حمزة ومن إعداد نورا غنيم تحت أشراف الفنان أمين الصيرفى، وذلك فى السابعة مساء الأربعاء 27 سبتمبر على المسرح الصغير.

تفاصيل فيلم روبي جروب الماميز

الفيلم إنتاج 2023 ويدور في إطار كوميدى اجتماعى حول جروب لتطبيق الواتس أب خاص بإحدى المدارس يجمع ثلاث أمهات من طبقات اجتماعية مختلفة وتعانى اثنتان منهما (مريم ونادية) من علاقات سيئة مع أبنائهن فتقرر ملكة جمال مصر السابقة تقديم المساعدة للتقريب بينهن وبين أبنائهن وتتوالى الأحداث.

وكانت قد أكدت الفنانة يسرا اللوزي في تصريحات سابقة أن تجربة الفيلم كانت مهمة جدا، وبالرغم من كونه من نوعية الأفلام اللايت كوميدي إلا أنه يناقش قضية مهمة للغاية، ألا وهي قضية الولاية التعليمية، وفكرة مسئولية الآباء تجاه مستوى التعليم الذي يتلقاه الأبناء.

وأضافت أنها تعاني من "جروبات الماميز" في الواقع، لأن بها الكثير من "الكلام"، لكنها تمثل إفادة بالطبع لمعرفة ومتابعة الطلبات المدرسية والأجواء الدراسية عموما، لكن أصبح هناك الكثير من التفاصيل والمبالغات المرهقة، مثل "اللانش بوكس" والمنافسة في التنوع من خلاله، قائلة: "حتى اللانش بوكس بقى توتر واختيار للعلب وأشكالها وتقسيماتها وسعرها.. ما هو العلب ماركات.. ثم إيه اللي هنحطه يتاكل وبقى في افتكاسات كتير".

وتواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر احتفالاتها بمئوية الموسيقار سيد درويش حيث يعرض نادى سينما أوبرا الإسكندرية بالتعاون مع المركز القومي للسينما الفيلم الوثائقى "بصمات" وذلك فى السابعة مساء الاربعاء 27 سبتمبر على مسرح اوبرا سيد درويش " اوبرا الاسكندرية ".